Confirmat: Surt a la llum el gran secret de Carlos Villar, propietari de Primaprix

Primaprix ha aconseguit sorprendre a molts en el món dels supermercats, aconseguint una impressionant expansió en poc temps. El seu model de negoci únic li ha permès obrir-se pas en un mercat dominat per gegants de l'alimentació. A mesura que la cadena creix, s'ha desvelat el secret darrere dels seus preus baixos i la seva oferta de productes de primeres marques.

Carlos Villar, cofundador i director de Primaprix, ha estat clau en la creació d'un model disruptiu que ha canviat la manera d'entendre els descomptes en supermercats. A diferència d'altres cadenes, Primaprix no depèn de marques blanques per oferir preus baixos, sinó que treballa amb marques reconegudes de tot el món. Però, quina és la clau del seu èxit?

El model de negoci que ha revolucionat el mercat

El secret de Primaprix resideix en la seva capacitat per obtenir productes de grans marques a preus reduïts. L'empresa compra excedents de producció, liquidacions, productes descatalogats o amb canvis de packaging, cosa que li permet oferir descomptes de fins al 70%. Aquest enfocament ha estat fonamental perquè la cadena es distingeixi de la competència i aconsegueixi productes de primeres marques a preus molt més baixos que els d'altres supermercats.

Carlos Villar ha explicat en diverses ocasions que el model de negoci de Primaprix no té cap misteri, sinó que es basa en acords directes amb fabricants de tota Europa. Aquests acords els permeten accedir a productes que, per diverses raons, queden fora del circuit de distribució tradicional. En lloc de descartar-los, els fabricants venen aquests productes a un preu més baix, i Primaprix els posa a disposició dels seus clients.

Un dels avantatges d'aquest model és que l'oferta de productes varia constantment, cosa que genera una sensació d'exclusivitat en els clients. La rotació de productes i la recerca contínua d'oportunitats de compra han estat factors clau per a l'èxit de l'empresa. "El que veus avui, pot no estar demà", comenten des de la companyia, una estratègia que ha aconseguit fidelitzar els consumidors i mantenir un flux constant de vendes.

Expansió i creixement continu

L'èxit de Primaprix no només es reflecteix en el seu model de negoci, sinó també en el seu impressionant creixement. El 2023, l'empresa va assolir una facturació de 279 milions d'euros, un 43% més que l'any anterior.

Actualment, Primaprix compta amb més de 230 botigues a Espanya i continua en expansió, amb obertures constants cada any. A més, la companyia ha fet el salt internacional, començant a operar a França el 2022 i portant la seva marca de cosmètica Primaprix Beauty a aquest país el 2024.

L'empresa ha aconseguit obrir-se pas en un mercat tan competitiu com el de l'alimentació, on molts altres supermercats depenen d'intermediaris per abastir-se. En treballar directament amb els fabricants, Primaprix ha pogut reduir costos i oferir preus més atractius per als consumidors.

L'empresa també ha fet èmfasi en la sostenibilitat, tanmateix, sempre ha assenyalat que el seu principal objectiu és oferir productes de qualitat a preus accessibles per a tothom. El model de Primaprix ha demostrat que és possible créixer empresarialment seguint aquests patrons.