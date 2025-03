Gir de 180° a Bonpreu: L'última decisió de la companyia agafa per sorpresa molts

Bonpreu ha fet un pas important en la seva estratègia d'innovació. La cadena de supermercats catalana ha sorprès recentment a molts amb una de les seves decisions més destacades. La companyia ha començat a implementar canvis que marcaran un abans i un després en el seu model de negoci.

En l'última setmana, es va conèixer que Bonpreu havia incorporat les etiquetes electròniques en tots els seus establiments. Aquest canvi, que afecta més de 200 botigues, ha estat un dels més grans en termes tecnològics per a l'empresa. Però aquesta no és l'única sorpresa que la companyia té sota la màniga.

Un pas cap a la digitalització

El grup Bonpreu ha començat a substituir el paper en les etiquetes de preu per tecnologia electrònica en tots els seus supermercats Bonpreu, els seus hipermercats Esclat i les botigues Minimercat. Aquest projecte feia mesos que estava en marxa, però ha estat ara quan la cadena l'ha donat per finalitzat.

La companyia assegura que aquest canvi té importants avantatges en termes de sostenibilitat, ja que reduirà significativament l'ús de paper i, per tant, l'impacte ambiental. En les seves xarxes socials, Bonpreu va destacar que aquesta mesura permetrà estalviar tones de paper i milers d'hores de treball.

Les etiquetes electròniques no només aporten beneficis mediambientals, sinó que també faciliten l'actualització instantània dels preus, cosa que augmentarà la claredat de la informació per als futurs clients. Aquest avanç tecnològic posiciona Bonpreu entre les primeres cadenes de distribució a Espanya en digitalitzar completament les seves etiquetes. Una cosa que, fins al moment, fins i tot gegants com Walmart no han aconseguit implementar a aquesta escala.

Innovació en la gestió dels uniformes

El canvi no es limita a la tecnologia dels preus. Al novembre, Bonpreu també va donar a conèixer una iniciativa en la qual es demostra el seu compromís amb el benestar dels seus empleats. La cadena catalana ha revelat la seva estratègia per donar una segona vida als uniformes dels seus treballadors.

En lloc de descartar els uniformes quan ja no són aptes per al seu ús, el supermercat ha ideat un sistema de reciclatge que permet que els materials siguin reutilitzats. Les peces més deteriorades són triturades i transformades en filaments que s'utilitzen per confeccionar nous uniformes.

D'altra banda, els uniformes que encara estan en bon estat són desinfectats, planxats i reutilitzats per altres treballadors. Aquesta iniciativa forma part d'un esforç més gran per part de Bonpreu per gestionar de manera més sostenible els recursos de l'empresa.

La companyia no s'atura aquí, en col·laboració amb diferents entitats locals, Bonpreu també ha implementat un sistema per reciclar les sabatilles dels empleats. Aquest esforç ha portat l'empresa a donar més de 600 parells de sabates i recollir 10.000 kg de roba en l'últim any. Aquests gestos, encara que petits, reflecteixen l'enfocament innovador i responsable de Bonpreu en relació amb la sostenibilitat i la cura cap als seus empleats.

Amb aquests canvis, Bonpreu no només està millorant el seu model de negoci, sinó també establint un nou estàndard en la indústria per a la gestió dels recursos. La companyia demostra que la innovació no només té a veure amb la tecnologia, sinó també amb la cura cap a les persones.