Primaprix segueix els passos de Mercadona i deixa anar la bomba: gran sorpresa

PrimaPrix, la cadena espanyola de supermercats de baix cost, ha anunciat una decisió que confirma la seva bona situació. Ja no només creixen les cadenes consolidades com Mercadona, sinó que les que venen darrere també ho fan amb força. Almenys així es desprèn del seu últim anunci que alegrarà a molts dels seus compradors.

I és que des de PrimaPrix han anunciat la seva expansió amb l'obertura de botigues a Portugal, específicament a Lisboa, Oporto i Guimarães. Aquest moviment marca un fita significatiu en l'estratègia de creixement de l'empresa, que fins ara s'havia centrat en el mercat espanyol. Fundada el 2014, PrimaPrix va obrir la seva primera botiga a Alcorcón (Madrid), al centre comercial Tres Aguas.

Des d'aleshores, Primaprix ha experimentat un creixement notable, comptant actualment amb més de 260 botigues i una plantilla que supera els 2.000 empleats. El seu model de negoci es basa a oferir productes de grans marques a preus reduïts. Obtinguts d'excedents d'estoc, comandes cancel·lades, articles amb problemes d'etiquetatge o embalatges antics, i sobrants de promocions especials.

Aquest enfocament permet als consumidors accedir a productes amb descomptes de fins al 70% i preus un 20% per sota del valor de mercat. La decisió d'expandir-se a Portugal respon a la consolidació en el mercat espanyol i a la identificació d'oportunitats al país veí. Portugal compta amb una competència robusta en el sector de supermercats, amb cadenes establertes com Mercadona, Pingo Doce, Continente, Lidl i Aldi.

Una aposta segura per a PrimaPrix

L'entrada de PrimaPrix afegirà dinamisme al mercat portuguès, oferint als consumidors una alternativa centrada en productes de marca a preus competitius. Mercadona, per exemple, també ha enfortit la seva presència a Portugal, convertint-se en el quart major operador del sector. La cadena de supermercats valenciana ara té una quota de mercat del 7%, pujant 1,1 punts respecte al 2023.

Aquest creixement li ha permès superar a Intermarché, un dels seus competidors francesos. L'expansió de PrimaPrix a Portugal no només representa un pas estratègic per a l'empresa, sinó que també reflecteix una tendència creixent d'internacionalització entre les cadenes de supermercats espanyoles.

L'estratègia busca diversificar mercats i aprofitar oportunitats en economies veïnes. L'entrada en ciutats clau permetrà a PrimaPrix establir una base sòlida en el mercat, així com competir eficaçment amb les cadenes locals i internacionals ja presents al país.

A més de la seva expansió internacional, PrimaPrix continua enfortint la seva presència a Espanya. Recentment, la cadena va inaugurar la seva quarta botiga a Pamplona, ubicada al barri de San Juan. Aquest establiment ofereix un assortiment de més de 3.500 referències amb un estalvi mitjà del 40%, consolidant la proposta de valor.

Una clara competència

La incursió de PrimaPrix a Portugal planteja interrogants sobre com reaccionaran les cadenes de supermercats establertes davant la nova competència. La proposta de PrimaPrix, centrada a oferir productes de marca a preus reduïts, podria atreure a consumidors a la recerca d'estalvi.

Per tot això, l'expansió de PrimaPrix a Portugal representa un pas significatiu en l'estratègia de creixement de l'empresa. Amb el seu enfocament en productes de marca a preus competitius, podria redefinir les opcions disponibles per als consumidors portuguesos i alterar l'equilibri competitiu. Tota una oportunitat per créixer i demostrar que a poc a poc, també s'arriba molt lluny.