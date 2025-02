Es carregarà Primaprix i Action: el nou supermercat barat que arriba per arrasar

En el panorama dels supermercats de baix cost, un nou jugador ha arribat per desafiar els grans del sector, com Action o Primaprix. Una cadena que ha aconseguit créixer a un ritme accelerat s'està posicionant com una opció atractiva per als consumidors espanyols. Amb un model basat en el rescat de productes excedents, aquest súper ha captat l'atenció de molts.

Al llarg de l'últim any, Sqrups ha aconseguit recuperar més de 26 milions d'articles en perfecte estat, la qual cosa representa un 29% d'increment respecte a l'any anterior. Molts d'aquests productes troben ara una segona oportunitat. Atraient compradors interessats a obtenir productes de qualitat a preus reduïts.

Un model de negoci en expansió

El concepte de Sqrups es basa a oferir productes a preus molt baixos, utilitzant principalment excedents d'empreses espanyoles i fàbriques europees. El supermercat se centra a comercialitzar productes que, per diverses raons, no poden vendre's a través dels canals tradicionals.

Productes com aliments, higiene i papereria, que no es venen per canvis amb l'envàs o promocions excessives, troben una nova oportunitat. Aquest enfocament ha estat tot un èxit en alimentació, que ha crescut un 38%, és a dir, 20 milions de productes venuts.

D'altra banda, en higiene i cura personal, Sqrups va rescatar 1,6 milions d'articles, la qual cosa representa un impressionant creixement del 68% en aquest sector. La companyia ha recuperat 4,85 milions de refrescos i begudes (+15% respecte a 2023), 5,83 milions de quilograms de snacks (+25%) i 88.869 quilograms d'espècies (+10%).

Pel que fa a aliments no peribles, Sqrups va evitar la destrucció de 796.904 tones de conserves i 968.782 quilos de pasta i salses. La qual cosa mostra l'esforç de l'empresa per minimitzar el malbaratament. En l'àmbit de la papereria es va rescatar 1,04 milions de productes com quaderns, motxilles i articles d'escriptura.

La botiga no només es distingeix pel seu model econòmic, sinó també pel seu compromís social. Amb més de 270 empleats, Sqrups busca crear ocupació en comunitats amb dificultats d'accés al mercat laboral. A més, el 40% dels productes rescatats provenen d'empreses nacionals, la qual cosa reforça l'impacte local del seu model de negoci.

L'aposta per l'estalvi a Sqrups

Si bé Sqrups es presenta com una opció econòmica, l'empresa també ressalta que el seu model de negoci contribueix indirectament a la reducció de residus. Segons el director general, Raúl Espinosa, "comprar a Sqrups no només és una opció per estalviar diners, sinó també una manera de donar una segona vida a productes". L'empresa afirma que això és un dels pilars que ha permès a l'empresa guanyar-se la confiança dels consumidors.

El model de negoci de Sqrups continua expandint-se. Actualment, compta amb 92 establiments i té plans d'obrir 100 per a finals de 2025, amb un enfocament especial a Madrid, Andalusia i València. Aquest creixement constant posiciona Sqrups com una de les alternatives més competitives dins del sector dels supermercats de baix cost a Espanya.

Sqrups ha demostrat que és possible oferir productes a preus baixos sense deixar de ser una opció atractiva per als consumidors. Amb el seu creixement sostingut i expansió planificada, l'empresa es perfila com un competidor important per a altres grans cadenes com Primaprix i Action.