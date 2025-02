Qui és Carlos Villar, l'empresari que està seguint els passos de Juan Roig

El sector dels supermercats a Espanya està dominat per noms com el de Juan Roig, propietari de Mercadona, però hi ha qui aconsegueix obrir-se camí amb noves propostes. Carlos Villar, director general de Primaprix, és un d’aquests empresaris que ha marcat la diferència en el retail espanyol. I és que l’enfocament renovat de la seva empresa li ha permès destacar entre els grans gegants del mercat.

Amb una estratègia basada en productes a preus baixos, Primaprix ha aconseguit posicionar-se en un sector molt competitiu. El seu model de negoci ha estat clau per oferir preus molt atractius, un fet que ha cridat l’atenció dels consumidors i també dels analistes del sector.

El paper de Carlos Villar a Primaprix

Carlos Villar és el cofundador i director general de Primaprix, una cadena que ha irromput en el mercat espanyol amb un model de negoci particular. A diferència d'altres supermercats que se centren en marques blanques, Primaprix ofereix productes de grans marques, però a preus molt més baixos. Això ho aconsegueix comprant excedents de productes, liquidacions d'estoc o productes amb el packaging canviat, segons Business Insider.

L'estratègia de Primaprix no és la típica dels supermercats tradicionals. De fet, s'assembla més a un outlet de grans marques, un fet més comú en el món de la moda, però relativament nou en el sector de l'alimentació. Aquest model ha donat resultat en altres mercats i, a poc a poc, ha anat guanyant terreny a Espanya.

A més, l'assortiment a Primaprix canvia amb freqüència, cosa que genera una experiència de compra dinàmica. Els clients mai saben quins nous productes trobaran en la seva pròxima visita, cosa que fomenta la fidelitat i el retorn. Aquesta estratègia ha estat ben rebuda per una base de consumidors que busca productes nous i atractius, però a preus baixos.

L'expansió de Primaprix i el seu model de negoci

Primaprix ha tingut un creixement constant des de la seva creació. L'any 2023, l'empresa va assolir uns ingressos de 279 milions d'euros, un augment del 43% en comparació amb l'any anterior. Aquest èxit ha estat impulsat per l'obertura de noves botigues, arribant a comptar amb 226 establiments a Espanya. La companyia ha seguit ampliant la seva xarxa de botigues, buscant ubicacions estratègiques en zones d'alt trànsit, especialment en ciutats com Madrid.

L'expansió no només es mesura en nombre de botigues. El 2023, Primaprix també va experimentar un notable augment en la seva plantilla, que va passar de 1.237 a 1.479 empleats. Aquesta evolució demostra que la companyia continua consolidant-se com un actor important en el mercat de retail a Espanya.

A més del seu creixement en el mercat espanyol, Primaprix té plans per expandir-se internacionalment. El 2023, la cadena va vendre la seva marca i dominis d'internet a Bargain Retail Europe, cosa que li va permetre obtenir el benefici de 17,1 milions d'euros. Aquesta operació forma part d'una estratègia més àmplia per portar el model de Primaprix a altres països europeus, replicant l'èxit a Espanya.

L'empresari Carlos Villar ha aconseguit fer un gir al mercat de la distribució amb Primaprix, un model que ha transformat la manera d'oferir productes. Tot apunta que la seva influència en el mercat continuarà augmentant en els pròxims anys.