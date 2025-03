Carrefour 'regala' el moble que molts pares busquen amb urgència: s'esgota ràpid

Escollir el mobiliari adequat per a un nadó pot ser un desafiament, ja que les necessitats canvien amb el temps. Carrefour ha incorporat al seu catàleg un producte que resol aquest problema amb una proposta innovadora. El seu disseny funcional permet aprofitar al màxim el seu ús durant els primers anys de vida del nen.

Un bressol dissenyat per créixer amb el nadó

Aquest bressol de Carrefour s'adapta a les diferents etapes de creixement del nen. Al principi, funciona com un bressol de collit, permetent que els pares tinguin el seu nadó a prop durant els primers mesos. El seu disseny ajustable facilita la comoditat i la seguretat, oferint una millor experiència tant per al nadó com per als pares.

El somier compta amb cinc posicions, cosa que permet ajustar l'altura segons les necessitats de cada moment. Està fabricat en superpan de 19 mm, un material patentat que ofereix màxima seguretat en no tenir forats ni orificis. Això evita possibles atrapaments i permet l'ús de matalassos prims, proporcionant un descans òptim per al nadó.

El bressol també ha estat pensat per facilitar la seva mobilitat dins de la llar. Les seves quatre rodes amb fre permeten traslladar-lo d'una habitació a una altra de manera senzilla i segura. A més, la seva fabricació en fusta de primera qualitat i lacats a l'aigua amb propietats antibacterianes garanteixen un entorn higiènic i saludable per al nadó.

De bressol a escriptori: un moble amb múltiples funcions

Un dels aspectes més interessants d'aquest bressol és la seva capacitat per convertir-se en escriptori o en sofà sense necessitat de comprar accessoris addicionals. Això significa que, una vegada que el nen ja no necessiti un bressol, el moble continua sent útil en el seu dia a dia. El seu disseny és compatible amb el sistema educatiu Montessori, fomentant l'autonomia i l'aprenentatge del nen.

Disponible en blanc i beix, aquest bressol convertible s'adapta a diferents estils de decoració. El seu disseny minimalista i funcional el converteix en un moble ideal per a qualsevol habitació infantil. A més, tractant-se d'un producte fabricat a Espanya, garanteix qualitat i sostenibilitat en els seus materials.

Un altre punt a favor d'aquest moble és la seva facilitat de muntatge i conversió. Amb uns simples ajustos, es pot transformar en un escriptori o un sofà, adaptant-se a les necessitats del nen a mesura que creix. D'aquesta manera, els pares poden estalviar diners en la compra de nous mobles, aprofitant la durabilitat i versatilitat d'aquest bressol.

Ara, Carrefour ha llançat aquest bressol convertible a un preu rebaixat de 99 euros. Això suposa una gran oportunitat per a aquells que busquen un moble funcional i de qualitat. Disponible tant en botigues físiques com en la seva plataforma en línia, aquesta opció és perfecta per a aquells que volen fer una inversió intel·ligent en mobiliari infantil.

