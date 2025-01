Ni Action, ni Pepco: el supermercat 'low cost' que obre una nova botiga a Espanya

Móstoles, a Madrid, es prepara per a una gran sorpresa. Un supermercat que promet canviar la manera de fer les compres està a punt d'obrir les portes. En pocs dies, els veïns de la ciutat gaudiran d'una nova opció per adquirir productes a preus competitius.

El 6 de febrer de 2025 marcarà la inauguració d'un establiment Primaprix en l'Avenida de la Constitución, 51. Aquest serà el cinquè local de la firma a la ciutat, sumant-se als altres quatre punts de venda ja establerts. Amb una ubicació privilegiada a prop de l'estació de Rodalies, els mostolencs tindran accés a una oferta variada de múltiples productes, entre ells, grans descomptes en articles seleccionats.

Primaprix obre la seva nova botiga a Móstoles

La nova botiga de Primaprix no serà qualsevol supermercat. Aquesta cadena de supermercats, coneguda pel seu model de "outlet només per a marques de gran consum", promet atreure a tots aquells que busquin productes de qualitat a preus més reduïts.

Amb la seva obertura a Móstoles, els consumidors tindran accés a ofertes exclusives, com un vi Rioja amb un 42% de descompte. Aquesta nova ubicació promet ser una opció ideal per a aquells que desitgen estalviar en el seu dia a dia.

El nou establiment estarà en un punt estratègic, just a uns metres de l'estació Móstoles Central. A més dels descomptes, Primaprix té preparat un regal per als primers compradors: una ampolla de vi Faustino Rivero Cabernet Sauvignon amb cada tiquet superior a 3€, fins a esgotar existències. I no es tracta només d'una simple botiga, sinó d'un concepte renovat que arriba amb la intenció de seguir expandint-se, amb més de 220 establiments ja oberts a tota Espanya.

Primaprix, la cadena de supermercats 'low cost'

Primaprix ha aconseguit fer-se un nom entre els consumidors que busquen preus baixos. El seu innovador model de negoci ha estat clau per al seu èxit: oferir productes de marques reconegudes a preus accessibles.

La marca Primaprix s'ha consolidat en diverses ciutats espanyoles i, ara, amb la seva expansió a Móstoles, fa un pas més en el seu creixement. Però no només es tracta de preus baixos, sinó d'una oferta que canvia constantment, la qual cosa manté els clients atents a les novetats.

La cadena ha destacat el seu interès per fer un ús més responsable dels recursos i reduir l'impacte de les seves operacions. No obstant això, és un aspecte que molts observen amb interès, mentre l'empresa continua desenvolupant noves iniciatives per millorar en aquest camp.

En qualsevol cas, el supermercat està llest per seguir creixent i continuar oferint als consumidors alternatives accessibles per a la seva cistella de la compra. Amb una obertura més, Primaprix demostra que està aquí per quedar-se.