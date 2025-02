Buffalo Wild Wings a casa: la recepta definitiva per a unes ales perfectes

Buffalo Wild Wings és una de les cadenes més populars als Estats Units quan es tracta d'ales de pollastre. El seu menú ofereix una gran varietat de salses, des d'opcions clàssiques fins a combinacions innovadores. Els sabors intensos i la seva textura cruixent han convertit aquest restaurant en un favorit per als amants del menjar ràpid i picant.

El xef Joshua Weissman ha creat una recepta casolana per replicar aquestes ales amb tot el seu sabor. Seguint uns senzills passos, pots preparar-les a casa amb ingredients frescos i sense conservants.

Buffalo Wild Wings: la recepta de les seves ales

El primer pas clau, segons Joshua, és curar les ales en sal durant tota la nit. Això ajuda a intensificar el sabor i a aconseguir una pell més cruixent. Després, es fregeixen en dues etapes per aconseguir la textura ideal:

Primera fregida: Es cuinen en oli a 350°F (175°C) durant 4-5 minuts.

Segona fregida: Es puja la temperatura de l'oli a 375°F (190°C) i es fregeixen per 2-3 minuts més.

Després de fregir-les, es barregen amb la salsa escollida per impregnar-les de sabor.

Making Buffalo Wild Wings And Sauces At Home | But Better

Tres salses per a tots els gustos

Buffalo Wild Wings és conegut per la seva varietat de salses. Weissman ha recreat algunes de les més famoses perquè puguis gaudir-les a casa.

1. Gochujang Zing Sauce

Aquesta salsa té un equilibri entre el picant, el dolç i l'umami. Es prepara fregint all en oli de sèsam i vegetal fins que estigui daurat. Després, s'afegeix gingebre, salsa de soia, vinagre d'arròs, mirin, sucre, sambal oelek i gochujang.

La barreja es deixa bullir per uns segons i s'espesseix amb maizena diluïda en aigua. Per acabar, s'incorporen alls crus i alfàbrega tailandesa, aportant un toc fresc i aromàtic.

2. Mango Habanero

Aquesta és una de les salses més picants i populars de Buffalo Wild Wings. Per fer-la, es liquen mangos madurs amb sucre i aigua fins a obtenir un puré molt fi.

Per separat, es trituren habaneros amb all i vinagre per crear una base de picant. Després, es cuinen junts el puré de mango i la salsa Frank’s Red Hot fins que espesseixin. Per finalitzar, s'incorpora xarop de blat de moro i mantega, aconseguint una textura sedosa i equilibrada.

3. Parmesan Garlic

Si prefereixes un sabor cremós i especiat, aquesta salsa és ideal. Es barregen rovells d'ou, all, mostassa de Dijon, xarop de blat de moro, suc de llimona i formatge parmesà. Després, s'emulsiona amb oli fins a obtenir una textura de maionesa espessa.

S'afegeixen xile Fresno, julivert, cibulet i escalunyes molt picades. Per acabar, s'empolvora formatge parmesà ratllat i all torrat sobre les ales ja banyades en la salsa.

L'amaniment perfecte: Not Bleu Cheese Ranch

Cap ordre d'ales està completa sense una bona salsa per acompanyar-les. Weissman proposa un ranch casolà que es prepara barrejant crema fresca, maionesa, sèrum de llet, all, suc de llimona, anet, cibulet, julivert i espècies.

Es bat tot fins que la textura sigui homogènia. Aquest amaniment és ideal per equilibrar el picant de les salses i afegir un toc cremós.

Val la pena fer-les a casa?

Buffalo Wild Wings continua sent un lloc icònic per gaudir d'ales amb gran varietat de salses. No obstant això, aquesta recepta ofereix una excel·lent opció per preparar-les a casa i personalitzar els sabors al teu gust.

Seguint aquests passos, pots aconseguir ales cruixents, plenes de sabor i sense ingredients artificials. Si ets fanàtic de Buffalo Wild Wings, aquesta recepta casolana et permetrà gaudir d'una versió encara millor.