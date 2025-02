Amazon confirma els rumors als Estats Units i els canvis es notaran molt aviat

Amazon podria donar una gran notícia aviat. El comerç electrònic als Estats Units està a punt de canviar. L'eliminació d'una exempció fiscal que beneficiava empreses com Shein i Temu podria fer que els preus pugin i els enviaments siguin més lents. Mentre aquestes plataformes afronten un dur cop, Amazon podria sortir-ne beneficiat.

Donald Trump ha tancat la llacuna legal que permetia que milers de paquets arribessin al país sense pagar impostos. Això afectarà especialment els gegants de la moda ràpida i els productes de baix cost.

Amazon i la fi d'una època

Durant anys, empreses estrangeres van aprofitar la regla de minimis, que permetia l'entrada de paquets menors a $800 sense aranzels. Això va facilitar l'auge de plataformes com Shein i Temu, que podien vendre productes barats sense costos addicionals.

Amb l'eliminació d'aquesta exempció, els preus podrien augmentar i els temps de lliurament allargar-se. La mesura posa en escac el model de negoci d'aquestes empreses, que depenen de preus baixos i enviaments ràpids per atreure compradors.

Les raons darrere d'aquest canvi

El Congrés dels EUA va analitzar aquesta exempció el 2023 i va descobrir que el 30% dels paquets que arribaven al país provenien de la Xina sense pagar impostos. Grans minoristes nord-americans feia temps que demanaven que s'eliminés, argumentant que donava un avantatge injust a les empreses estrangeres.

A més, Trump també va imposar nous aranzels: un 10% a la Xina i un 25% a Mèxic i Canadà. Aquestes mesures busquen enfortir la indústria nacional, però també alteren el panorama del comerç digital.

Un cop per a Shein i Temu

Les empreses xineses que dominen les compres en línia hauran de replantejar la seva estratègia. Juozas Kaziukenas, CEO de Marketplace Pulse, va destacar que l'exempció eliminada era clau per al seu èxit. "L'eliminació d'aquest tarifari era clau per a aquestes empreses", va afirmar.

Aaron Rubin, CEO de ShipHero, va estimar que els marges de Shein i Temu podrien reduir-se en un 5%. Aquestes ja operaven amb marges baixos d'entre 10% i 15%, per la qual cosa aquest retall podria obligar-les a pujar preus o reduir beneficis.

Amazon, el gran beneficiat

Encara que Amazon també ven productes barats a través d'Amazon Haul, l'impacte serà menor. La seva estructura és més diversificada i no depèn d'exempcions fiscals per competir al mercat.

Gil Luria, analista de DA Davidson, considera que aquest canvi podria jugar a favor d'Amazon. "Si Shein i Temu perden competitivitat, Amazon podria guanyar clients que busquen productes assequibles amb una major garantia de lliurament", va explicar.

Això significa que molts compradors podrien optar per Amazon en lloc d'esperar enviaments més costosos i tardans des de la Xina.

Què poden fer els consumidors?

Davant d'aquests canvis, els compradors hauran d'adaptar-se. Algunes opcions inclouen:

Aprofitar descomptes dins de les plataformes afectades.

Comprar en majors quantitats per reduir costos d'enviament.

Cercar alternatives en botigues locals o en altres plataformes en línia.

Comprar en línia s'ha convertit en un hàbit impulsiu per a milions de persones. Omplir el carret amb productes barats era gairebé un esport. Però amb aquesta nova regulació, les gangues podrien desaparèixer.

Ara la pregunta és: seguiran Shein i Temu sent rendibles per als compradors? De moment, Amazon sembla estar en la millor posició per aprofitar aquest canvi en el comerç digital.