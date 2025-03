Boníssim: tothom al·lucina amb aquesta màscara de Carnaval i no és per menys

Carnaval és una de les dates més esperades en el calendari. Sobretot per a aquells que gaudeixen d'un ambient festiu sense massa prejudicis. Pots buscar la millor disfressa, però també val sortir al carrer amb vestits repetits o amb maquillatges més casolans.

Sigui com sigui, el que es demana en Carnaval és gaudir. Ara bé, potser hi hagi algú que es despisti amb els vestits a escollir. Almenys això és el que els ha passat als encarregats d'etiquetar una de les màscares demandades dels últims anys.

Es tracta de la típica màscara que portaven els actors de la sèrie de Netflix La casa de papel. Encara que no hagis vist la sèrie, segur que et ve al cap aquell aspecte de pell blanca i bigoti negre i allargat. Sí, s'assembla a Salvador Dalí, però no ho és.

La màscara que no és de Dalí i que ha omplert de rialles les xarxes socials

Tal com ha publicat un usuari al seu compte de X, en una botiga que ha visitat ha vist a la venda aquesta màscara. Fins aquí tot bé. La sorpresa arriba quan a l'etiqueta posa que es tracta d'una màscara de Dalí.

Òbviament, es tracta d'un error, ja que aquesta màscara no és de Dalí, sinó dels personatges de la Casa de papel. Les rialles no han trigat a arribar i la decepció també. I és que és responsabilitat de les botigues saber què es ven i de quina manera.

Un altre tema que ha obert debat és el del preu. Alguns consideren que vendre-la per 9,90 euros és una barbaritat, ja que en botigues en línia es pot aconseguir per un import molt menor. De totes maneres, això ja depèn del que cadascú estigui disposat a pagar.

Una disfressa que mai falla en Carnaval

Sigui com sigui, el que queda clar és que aquesta màscara és una disfressa d'aposta segura. Tant se val que la sèrie ja no estigui tan de moda o que faci anys que es vegin aquestes màscares pel carrer. L'important és que és un vestit que la majoria de persones identifiquen i que compleix amb els requisits d'un bon Carnaval.

Ara bé, després de llegir aquesta etiqueta, més d'un haurà sortit al carrer pensant-se que lluïa la cara de l'artista. Si així ha estat, coneixent l'excentricitat de Dalí durant tota la seva vida, és probable que fins i tot li hagués fet gràcia. Al final, tot forma part de la improvisació i la diversió de la festa.