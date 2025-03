Molt pocs el coneixien i ara s'està esgotant: L'invent de Lidl que ho peta

Lidl sap que en un món on la tecnologia ens acompanya a tot arreu, tenir sempre els nostres dispositius carregats s'ha tornat una necessitat. No importa si és un viatge, una jornada llarga fora de casa o una emergència, comptar amb una solució portàtil és clau. Lidl està arrasant amb un dispositiu que resol aquest problema de manera eficaç i còmoda.

Càrrega ràpida i segura per a qualsevol dispositiu

Aquesta bateria de Lidl destaca per la seva gran capacitat de 10.000 mAh, suficient per carregar un smartphone diverses vegades abans de necessitar recarregar-la. El seu disseny compacte, de 13,2 x 6,9 x 1,6 cm, la fa perfecta per portar al bolso, la motxilla o fins i tot a la butxaca. A més, el seu pes de 225 grams la converteix en una opció lleugera i fàcil de transportar.

Compta amb dos ports de sortida, cosa que permet carregar fins a dos dispositius al mateix temps sense perdre eficiència. Això és especialment útil per a aquells que necessiten mantenir el mòbil i un altre dispositiu, com una tauleta o auriculars sense fils, sempre a punt. A més, la seva pantalla LED indica amb precisió el nivell de bateria restant, evitant sorpreses desagradables.

Un altre dels seus punts forts és la seva protecció avançada contra sobreescalfament, sobrecàrrega, curtcircuits i sobredescàrrega. Això garanteix un ús segur tant per a la bateria com per als dispositius connectats. Amb una potència de sortida total de 15 W, proporciona una càrrega estable i eficient, adaptant-se a diferents tipus d'aparells electrònics.

Aquesta bateria està disponible en dos colors, blanc i negre, oferint opcions per a tots els gustos. El seu disseny modern i elegant la converteix en un accessori funcional i atractiu per a qualsevol usuari.

Un preu imbatible per a un gadget imprescindible

Lidl ha llançat aquest producte a un preu realment competitiu. Per només 15,99 euros, aquesta bateria externa es converteix en una de les opcions més accessibles dins del mercat de càrrega portàtil. La seva relació qualitat-preu és difícil d'igualar, oferint prestacions avançades per un cost reduït.

Gràcies a la seva versatilitat, aquesta bateria és ideal per a múltiples situacions. Des de llargues jornades fora de casa fins a viatges o excursions, garanteix que mai et quedis sense bateria en el moment menys oportú. També és una gran aliada per a aquells que treballen amb dispositius electrònics i necessiten una font d'energia addicional en qualsevol lloc.

La facilitat de compra a les botigues Lidl fa que aquest producte sigui encara més atractiu. Disponible des d'avui, la seva gran demanda suggereix que podria esgotar-se ràpidament. Els clients interessats haurien d'afanyar-se a aconseguir-la abans que desaparegui dels prestatges.

Si busques una solució eficient, compacta i econòmica per mantenir els teus dispositius sempre carregats, aquesta bateria externa de Lidl és una aposta segura. Amb les seves característiques avançades, el seu preu assequible i la seva alta demanda, s'ha convertit en un dels gadgets més buscats del moment.

Preus i ofertes actualitzats el dia 03/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis