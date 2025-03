Els clients de Dia estan bojos pel seu plat més saborós: menys de 7 euros

Dia sap que cuinar plats tradicionals requereix temps i dedicació, però no sempre és possible preparar cada recepta des de zero. Comptar amb opcions que simplifiquin la cuina sense perdre qualitat és clau per a aquells que busquen practicitat en el seu dia a dia. Ara és possible gaudir a Dia d'un clàssic de la gastronomia espanyola sense esforç i amb un resultat deliciós.

Sabor casolà en minuts i sense esforç

La truita de patates és un dels plats més populars de la cuina espanyola. Preparar-la de manera tradicional implica tallar i fregir patates, batre ous i cuinar-la amb cura per obtenir la textura ideal. No obstant això, no sempre hi ha temps per a tot el procés, i aquí és on aquesta opció de Dia es converteix en una solució perfecta.

Aquest producte està elaborat amb ingredients de qualitat, incloent-hi patates i ceba, mantenint el sabor autèntic de la recepta original. El seu format ultracongelat garanteix la frescor i permet tenir-la sempre a punt al congelador. Amb 600 grams de pes, és perfecta per compartir o per gaudir en diversos àpats.

Preparar aquesta truita és molt senzill i hi ha diverses maneres de fer-ho. Si busques rapidesa, pots escalfar-la al microones en només quatre minuts. Per a això, n'hi ha prou amb treure-la de l'envàs exterior, doblegar les cantonades de l'embolcall interior i introduir-la al microones a màxima potència.

Si prefereixes una textura més cruixent, la paella és una gran opció. Només necessites afegir unes gotes d'oli d'oliva i cuinar-la durant dos minuts per cada costat. Per a aquells que prefereixen el forn, n'hi ha prou amb preescalfar-lo a 180°C i escalfar-la durant 15 minuts per obtenir una truita amb un acabat uniforme i esponjós.

Dia ofereix una truita a punt per a qualsevol ocasió

Tenir aquesta truita a casa significa comptar amb una opció ràpida per resoldre àpats sense esforç. És ideal per a sopars improvisats, reunions familiars o fins i tot per portar a un pícnic. La seva versatilitat la converteix en una opció perfecta per a qualsevol moment del dia.

A més, la seva textura i sabor permeten personalitzar-la fàcilment. Pots afegir-hi ingredients extra com formatge, pernil o fins i tot pebrots per donar-li un toc diferent. També es pot servir amb amanides, allioli o pa per completar el plat.

Un altre punt a favor és el seu preu accessible, ja que per 6,99 euros, Dia ofereix una solució pràctica i deliciosa. És una alternativa assequible per a aquells que busquen comoditat sense renunciar al sabor d'un plat casolà.

Disponible a totes les botigues de la cadena, la truita de patates congelada de Dia és una opció imprescindible per a aquells que desitgen gaudir d'aquest clàssic sense complicacions. Tenir-la sempre a mà al congelador és una garantia d'èxit per a qualsevol ocasió.

