El Carnaval més únic de tots és en aquest racó de Catalunya: un espectacle

Al cor de Catalunya, es troba un encantador poble conegut per la seva rica història i les seves tradicions úniques. Envoltat de muntanyes i amb un aire medieval que es respira als seus carrers, aquest lloc ofereix una experiència inoblidable. Amb una població propera als 9.000 habitants, la seva mida acollidora convida a descobrir cada racó a peu.

A més del seu patrimoni arquitectònic, Solsona destaca per una festivitat que atrau visitants de tota la regió. El Carnaval és una celebració carregada d'humor i sàtira, on la música, el ball i les tradicions cobren vida.

Carnaval de Solsona: una tradició singular

El Carnaval de Solsona és un dels més antics i singulars de Catalunya, recuperat el 1971 després d'anys de prohibició, ha sabut mantenir la seva característica essència satírica. La festa es caracteritza per les seves comparses i els seus famosos "Gegants Bojos", figures gegants que ballen al ritme de la música mentre diverteixen el públic amb els seus moviments. El Carnaval de Solsona se celebra del 21 de febrer al 9 de març, oferint una programació variada que combina tradició i diversió per a totes les edats.

Comença el divendres 21 de febrer amb l'“Entrega de Bojos” a les 22:00 a la Sala Polivalent, seguida d'un concert de Les Absentes. El dissabte 22, el "Road 2 París" serà a les 17:03 a la plaça del Bisbe i la “Nit Electrònica” a les 02:01 de la matinada a la Sala Polivalent. El diumenge 23, dia familiar amb el “Parc Infantil” a les 10:31 a la plaça del Camp i el “Ball d'Assaig” a les 17:29.

El dijous 27 arriba Sa Majestat El Rei Carnestoltes a les 20:01 a l'Avinguda del Pont, seguit del Rucs Fest a les 23:03 a la plaça Sant Joan. El divendres 28 destaquen la “Baixada de Boits” a les 18:30 i la “Festa-Fotre Vol.4” a les 23:29 a la plaça de la Catedral. El dissabte 29 és el Gran Ball de Disfresses a les 22:31 a la Sala Polivalent.

Les activitats continuen el dissabte 1 de març, que inclou el Concurs d'All i Oli a les 11:01 a la plaça Sant Joan i el "Ball Mut" a les 18:29. La celebració segueix fins al diumenge 9 de març, quan finalitzen les festivitats amb esdeveniments tradicionals i comiats plens d'humor i sàtira.

Què fer i com gaudir del Carnaval

El Carnaval de Solsona ofereix activitats per a tots els gustos, des de desfilades i concursos fins a concerts i sopars populars. És el moment perfecte per submergir-se en la cultura local i gaudir de l'humor i la sàtira que caracteritzen aquesta festa. La Pujada de SM Carnestoltes i les Contradanses són esdeveniments que no et pots perdre.

Si planeges assistir, aprofita per explorar el nucli antic, amb la seva arquitectura medieval i la seva atmosfera encantadora. Solsona està ubicada a la província de Lleida i és fàcilment accessible en cotxe des de Barcelona en una hora i mitja.

Durant els dies de Carnaval, el poble s'omple de color i alegria. La participació dels seus habitants i l'acollida als visitants creen un ambient únic i acollidor. Sens dubte, el Carnaval de Solsona és una experiència que combina tradició, humor i diversió en un escenari històric incomparable.