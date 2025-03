Arriba la felicitat a Salamanca: la gran notícia que acaba d'anunciar Juan Roig

Els veïns de Salamanca han rebut una notícia que canviarà per complet la imatge d'una de les zones més transitades de la ciutat. Aquest anunci promet marcar un abans i un després, no només per la millora d'infraestructures, sinó també pels beneficis que portarà amb si per als habitants de la ciutat.

L'arribada de grans obres sempre genera debat, però les iniciatives de Juan Roig a Salamanca són un excel·lent anunci per a la comunitat. Els treballs, que inclouen la construcció d'un nou supermercat i la rehabilitació d'un antic edifici residencial, es realitzen de forma paral·lela.

Una nova botiga de Mercadona a la ciutat

Un dels projectes més destacats de Juan Roig és la construcció d'un nou supermercat Mercadona a Salamanca. Aquest establiment substituirà l'actual que es troba a Príncipe de Vergara i ocuparà un espai significatiu a Canalejas.

Amb 1.700 m², el nou local oferirà als veïns una botiga moderna i completament renovada. Aquesta obra, que ja ha començat, inclou reformes en els locals afectats i en l'estructura de l'edifici del carrer Marina.

A més, l'obertura d'aquest supermercat porta amb si una sèrie de millores en la circulació de la zona, com canvis al carrer Marina, que passarà a tenir un sol sentit. Aquests ajustos són necessaris per permetre la circulació de camions i altres vehicles relacionats amb les activitats del supermercat.

Les modificacions són vistes com un pas positiu per molts residents que feia anys que demanaven una millora en el trànsit local. El supermercat comptarà amb un accés al pàrquing des del carrer Marina, cosa que també millorarà el flux de vehicles a l'àrea.

Rehabilitació d'un edifici històric

Simultàniament, al carrer Marina, s'està duent a terme la rehabilitació d'un antic edifici d'habitatges dels anys 60. El projecte contempla la transformació de tres portals d'apartaments que actualment es troben en un estat d'abandonament.

Aquests habitatges, que estaven desocupats, seran completament renovats per proporcionar noves llars per als veïns de Salamanca. A més, s'hi instal·larà un ascensor i es milloraran les instal·lacions de fontaneria, electricitat i climatització, amb l'objectiu de modernitzar el bloc.

Una de les intervencions més notables serà la substitució de la façana, que no complia amb els estàndards d'aïllament tèrmic. El nou disseny de la façana ventilada no només millorarà l'estètica de l'edifici, sinó que també complirà amb les noves normatives. Els canvis també inclouen la instal·lació de sistemes d'aerotèrmia per a climatització, que garantiran un confort tèrmic tant a l'hivern com a l'estiu.

El projecte de rehabilitació no només afecta els habitatges, sinó també els espais comuns, cosa que promet revitalitzar tota la zona. Amb aquestes intervencions, Salamanca veurà com un antic edifici es modernitza i s'adapta a les necessitats actuals, incloent-hi l'obertura d'un nou Mercadona.