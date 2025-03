Mercadona sorprèn amb la novetat que tot home vol per al Dia del Pare

Mercadona amplia la seva línia de perfums masculins amb una nova proposta. Dissenyada pensant en el pròxim Dia del Pare, aquesta fragància busca combinar qualitat i assequibilitat. La marca Flor de Mayo, reconeguda pels clients de Mercadona, és l'encarregada d'aquest llançament.

Basket: el nou perfum de Mercadona per a homes

La cadena de supermercats presenta Basket, la seva nova fragància masculina. Aquest perfum destaca pel seu aroma fresc i esportiu, ideal per a homes actius que busquen un toc d'energia en el seu dia a dia. Les notes cítriques de sortida aporten vitalitat, mentre que les notes amaderades de fons ofereixen profunditat i elegància.

L'envàs és compacte i pràctic, amb un format de 50 ml que el fa perfecte per portar a qualsevol lloc. El seu disseny modern i funcional facilita el seu transport, sent ideal per a l'ús diari, el gimnàs o fins i tot per portar-lo de viatge. Malgrat la seva petita mida, la seva fragància perdura, oferint un aroma durador sense necessitat de reaplicar constantment.

La marca Flor de Mayo, responsable d'aquesta creació, és coneguda per oferir productes de qualitat a preus competitius. Les seves fragàncies estan dissenyades per adaptar-se a diferents gustos i estils, brindant opcions accessibles sense renunciar a un aroma sofisticat. Amb Basket, Mercadona aposta per un perfum masculí que combina frescor i versatilitat, adaptant-se a qualsevol ocasió.

El preu de Basket és de 3,30 euros, cosa que el converteix en una opció assequible per a aquells que busquen una fragància fresca sense gastar massa. Gràcies al seu preu econòmic, és una alternativa perfecta per a aquells que volen provar una nova fragància sense fer una gran inversió. Aquesta proposta de Mercadona és ideal tant per regalar en el Dia del Pare com per a ús personal, permetent gaudir d'un bon perfum sense afectar la butxaca.

Flor de Mayo i el seu compromís amb la qualitat en perfums

Flor de Mayo és una marca espanyola amb àmplia trajectòria en el sector de la perfumeria. Els seus productes es caracteritzen per combinar ingredients de qualitat amb preus accessibles, aconseguint un equilibri perfecte entre assequibilitat i bon rendiment. La col·laboració amb Mercadona ha permès que les seves fragàncies arribin a un públic més ampli, consolidant-se com una opció amb molta fama.

La línia de perfums de Flor de Mayo abasta diverses fragàncies, des d'aromes florals fins a orientals, passant per opcions més fresques i esportives com Basket. Cada creació busca satisfer les preferències de diferents perfils de consumidors, oferint opcions per a tots els gustos. La incorporació de Basket amplia el seu catàleg masculí, proporcionant una alternativa fresca i dinàmica per a l'home modern.

L'aposta per envasos pràctics i dissenys atractius és una constant a Flor de Mayo. Cada detall, des del packaging fins a la selecció d'ingredients, està pensat per oferir la millor experiència possible al consumidor. A més, el seu compromís amb la qualitat garanteix una bona relació entre preu i prestacions, assegurant una fragància duradora i amb bona fixació.

La disponibilitat de Basket a les botigues de Mercadona permet als clients accedir fàcilment a aquesta nova fragància. El seu preu assequible, el seu aroma fresc i la seva versatilitat el converteixen en una de les millors opcions per sorprendre en el Dia del Pare. Si busques un regal especial, pràctic i econòmic, aquest perfum masculí de Mercadona pot ser l'elecció perfecta.

