Arriba la felicitat al Banco Santander: Ana Botín es folra amb la seva última decisió

El Banco Santander segueix consolidant la seva estratègia de creixement. L'entitat manté la seva aposta per mercats clau i busca enfortir la seva presència en regions estratègiques. Les decisions recents han marcat el rumb de la seva expansió a llarg termini.

Ana Botín, presidenta del banc, ha reafirmat la seva visió sobre el futur de la companyia. El seu enfocament ha permès al Santander assolir resultats sòlids en els seus principals mercats. Els números demostren que la direcció presa ha estat encertada i que l'entitat segueix creixent amb força.

Amèrica, la gran aposta del Santander

Ana Botín ha confirmat que el Banco Santander seguirà elevant la seva presència a Amèrica. En lloc de fer adquisicions, l'entitat optarà per mobilitzar capital per potenciar el seu creixement. Aquesta estratègia ha donat els seus fruits, amb Openbank captant 3.000 milions de dòlars als Estats Units i un acord amb Verizon per oferir crèdits a clients que contractin els serveis.

Els beneficis reflecteixen l'èxit d'aquesta aposta, el 2023, el banc va obtenir 1.109 milions als Estats Units i 1.671 milions a Mèxic, dues de les seves àrees clau. Encara que Espanya i Europa segueixen representant més de la meitat dels guanys del grup, Amèrica ha cobrat un protagonisme creixent. Ana Botín ha assenyalat que la política internacional també influeix en l'evolució del mercat, destacant que Europa ha començat a reaccionar davant els nous desafiaments econòmics i comercials.

La banca d'inversió ha estat un altre pilar del creixement a Amèrica. En només un any, Santander ha escalat posicions, passant d'estar només entre els 20 principals bancs europeus d'inversió als Estats Units a ocupar el sisè lloc el 2024.

Això ha estat possible gràcies a una estratègia d'expansió ben definida i a fitxatges clau procedents de Credit Suisse. La competència en el sector és forta, però l'entitat ha aconseguit posicionar-se amb decisions encertades.

A més del creixement en banca d'inversió, Santander segueix reforçant altres segments a Amèrica. A Mèxic, el banc ha ampliat la seva oferta amb productes financers digitals. La digitalització és un punt clau en la seva estratègia, i Amèrica ofereix grans oportunitats en aquest sentit.

Openbank i noves oportunitats

El creixement a Amèrica es recolza en diverses línies de negoci. A Mèxic, Santander ha reforçat la seva presència amb el llançament d'Openbank, el seu banc digital. Als Estats Units, a més d'aquesta plataforma, manté una forta presència en el finançament al consum, especialment en la indústria automotriu.

L'acord amb Verizon reforça aquesta estratègia digital, els clients que obrin un compte a Openbank podran accedir a finançament especial vinculat als seus serveis. Aquest moviment permet a Santander atreure més clients i consolidar la seva posició en el sector financer digital. La col·laboració amb grans companyies tecnològiques és una via que el banc està explorant per seguir creixent.

Mentrestant, el Santander continua expandint-se en mercats estratègics sense necessitat de grans adquisicions. L'entitat segueix atenta a noves oportunitats i manté el seu compromís amb la rendibilitat a llarg termini.