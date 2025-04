Ni Carrefour, ni Lidl: aquest és el súper que està creixent com l'escuma a Madrid

En els últims anys, el panorama dels supermercats a Madrid ha experimentat canvis significatius. Noves cadenes han emergit, desafiant els gegants tradicionals. Entre elles, una destaca per la seva ràpida expansió i acceptació entre els consumidors.​

ALDI ha aconseguit captar l'atenció dels madrilenys gràcies a la seva proposta diferenciada. Ofereix productes de qualitat a preus competitius, adaptant-se a les necessitats actuals del mercat. El seu creixement reflecteix una estratègia ben definida i una resposta positiva del públic.​

ALDI reforça la seva presència a la Comunitat de Madrid

ALDI continua la seva expansió a la Comunitat de Madrid amb la recent inauguració del seu primer supermercat a Leganés, situat a l'Avinguda Fuenlabrada, 11. Aquesta obertura ha generat 16 nous llocs de treball al municipi, contribuint al desenvolupament econòmic local. Amb aquest establiment, la cadena arriba a un total de 66 supermercats a la regió, consolidant la seva posició al mercat madrileny.​

El nou supermercat a Leganés disposa d'una superfície de vendes superior a 1.100 metres quadrats. El seu assortiment es compon en un 86% per marca pròpia i en un 80% per productes d'origen nacional. Per celebrar l'arribada, ALDI ha llançat descomptes exclusius per als clients, a més de mantenir les seves promocions setmanals i quinzenals habituals, facilitant l'estalvi en la cistella de la compra.​

L'horari d'obertura és de dilluns a dissabte de 9:00 a 21:30 hores i els diumenges de 10:00 a 21:00 hores. Això ofereix una opció còmoda i accessible per als veïns de Leganés, adaptant-se a diferents horaris i necessitats.​

Durant la inauguració, l'alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, va destacar la importància de l'arribada d'ALDI al municipi. Va subratllar el seu impacte positiu en l'economia local i en la generació d'ocupació. A l'acte també van assistir altres representants municipals, reafirmant el suport institucional a la inversió a la localitat.​

José Antonio Pastor, responsable d'Expansió d'ALDI, va expressar: "Avui celebrem l'arribada d'ALDI a Leganés, un municipi clau per a la nostra estratègia de creixement. Amb aquest nou supermercat, garantim l'estalvi en les compres setmanals de més famílies madrilenyes amb un assortiment d'alta qualitat al millor preu".​

Pla d'expansió i creixement sostingut

La inauguració a Leganés forma part de l'ambiciós pla d'expansió d'ALDI a la Comunitat de Madrid. A més d'aquesta obertura, la cadena també ha sumat recentment un nou establiment a Las Rozas.

Per sostenir aquest creixement, ALDI ha ampliat la seva plataforma logística a Pinto fins a assolir els 40.000 metres quadrats. Aquest centre logístic és fonamental per abastir eficientment les botigues de la zona centre. A més, l'empresa compta amb una altra plataforma a Miranda de Ebro, Burgos, per atendre les necessitats del nord d'Espanya.​

A l'àmbit nacional la marca, preveu obrir prop de 40 noves botigues el 2025, consolidant la seva posició com una de les cadenes de supermercats de major creixement. Actualment, compta amb més de 470 botigues a tota Espanya i atén més de 7,7 milions de clients.

L'estratègia d'expansió d'ALDI també es reflecteix en altres regions. Per exemple, a Galícia, l'empresa ha anunciat l'obertura d'un nou establiment al polígon industrial de Nantes, a Sanxenxo, durant el segon trimestre de l'any. Aquesta botiga forma part del seu pla per reforçar la seva presència a la regió, després de la recent inauguració a Oleiros, La Corunya.​