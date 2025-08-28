No només Mercadona: aquest serà l’horari de Lidl a partir de l’1 de setembre a Espanya
Lidl prepara un setembre amb canvis que marcaran la rutina de compra diària i afectaran milers de clients
Durant la temporada estival, les principals cadenes van ampliar el seu horari amb l'objectiu d'adaptar-se a la gran afluència de turistes. Aquesta flexibilitat ha permès a molts clients allargar les seves visites més enllà del tancament habitual, arribant en alguns casos fins a les 22:00 hores. Amb l'inici de setembre, aquest avantatge desapareix i tot torna al format tradicional d'atenció al públic.
En el cas de Mercadona, l'anunci ja és oficial i es tradueix en el retorn a l'horari estàndard de dilluns a dissabte. Les botigues obriran a les 9:00 del matí i tancaran a les 21:30, una franja que marca la referència del sector. Els diumenges i festius tornaran a quedar fora del calendari d'obertura excepte excepcions en àrees molt turístiques o de gran demanda.
El retorn a la rutina als supermercats
La decisió respon a la lògica estacional que la companyia aplica any rere any, prioritzant l'eficiència i ajustant els seus recursos. A l'estiu, la demanda nocturna justifica els tancaments tardans, però a la tardor aquest flux es redueix de manera notable. Per això, es reprèn la fórmula tradicional que resulta més adequada a les rutines laborals i familiars.
Per als consumidors, el canvi implica reorganitzar la seva agenda i tenir present que el marge de compra torna a ser més reduït. Ja no serà possible anar al supermercat a última hora de la nit. La recomanació general és revisar sempre els horaris a la pàgina web o aplicació, ja que poden variar en funció de la localitat.
Lidl també ajusta el seu horari després de l'estiu
Lidl ha seguit la mateixa estratègia durant els mesos de calor, allargant l'hora de tancament fins a les 22:00 en moltes de les seves botigues. Aquest moviment oferia als clients més marge en jornades llargues d'oci i vacances, facilitant que les compres s'adaptessin al ritme de l'estiu. Tanmateix, aquesta ampliació arriba al seu final amb l'inici de setembre.
La companyia ja prepara el retorn al seu horari habitual, que implica mantenir l'obertura a les 9:00 i avançar el tancament a les 21:30. Aquesta franja és la més comuna dins la xarxa de supermercats, excepte excepcions que depenen de cada ciutat. Per evitar confusions, Lidl recomana sempre consultar el seu cercador en línia, on s'actualitza la informació de cada botiga.
L'ajust té un objectiu clar: adaptar l'horari al comportament dels clients als mesos posteriors a l'estiu. Amb el retorn a la feina i a l'escola, l'afluència en horari nocturn cau de manera significativa. Aquesta realitat fa innecessari allargar la jornada, i la cadena busca així un equilibri entre eficiència operativa i servei al client.
Amb aquest moviment, Lidl s'alinea amb Mercadona i confirma la tornada a la rutina que marca setembre en el sector de la distribució. Ambdues cadenes destaquen per la seva capacitat d'adaptar l'oferta a les necessitats de cada moment de l'any. Els clients hauran d'organitzar les seves compres amb més previsió per evitar contratemps al final del dia.
