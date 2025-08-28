És oficial: Lidl confirma la decisió que afecta milers de clients a Catalunya
La cadena de supermercats alemanya consolida la seva presència a la regió amb un anunci que beneficiarà molts
Lidl continua reforçant la seva presència a Catalunya amb una nova obertura estratègica. I és que la cadena de supermercats acaba d'anunciar un nou pas que beneficiarà molts. Tot això després d'entendre que encara té mercat per conquerir i clients als quals convèncer.
Amb tot això, ja és oficial que inaugurarà el 29 d'agost una botiga a la Sagrera, dins del districte de Sant Andreu. Es tracta d'una obertura que no només amplia la seva xarxa de botigues a la ciutat, sinó que també s'alinea amb la profunda transformació urbana que està vivint el barri. La zona, segons Metrópoli Abierta, s'ha convertit en un dels pols urbans més prometedors de Barcelona.
La seva rellevància creix gràcies a la construcció de la futura estació de l'AVE, que connectarà la capital catalana amb altres ciutats espanyoles i europees. Juntament amb aquest projecte, s'estan modernitzant les infraestructures de transport públic. Tot això amb noves línies de metro i autobús que facilitaran la mobilitat de residents i visitants.
Lidl es posiciona en un barri clau a Barcelona
A això s'hi suma el projecte de reparcel·lació de l'àmbit Prim, aprovat per l'Ajuntament, que preveu la construcció de 3.360 habitatges, dels quals més de 2.000 seran públics. Aquest desenvolupament residencial, amb l'impuls tecnològic i d'infraestructures, consolida la Sagrera com una àrea de creixement per a Barcelona. En aquest context, l'arribada de Lidl suposa un reforç a l'oferta comercial de la zona.
La botiga de la Sagrera no serà l'única novetat. Lidl té previst obrir un altre supermercat a l'Hospitalet de Llobregat, concretament al carrer Riera Blanca, 60. Paral·lelament, la companyia durà a terme la renovació de locals a Vic i Manresa, on introduirà millores en eficiència energètica, accessibilitat i disseny sostenible.
Aquestes actuacions formen part del pla de creixement, amb Lidl buscant consolidar-se com un dels referents en el sector de la distribució alimentària. Per sostenir aquest creixement, la companyia alemanya està aixecant una nova plataforma logística a Martorell. En aquesta ocasió, amb més de 66.000 metres quadrats i 144 molls de càrrega.
La inversió ascendeix a 140 milions d'euros, la més gran que Lidl ha realitzat a Espanya fins ara. Aquest centre reforçarà la capacitat de distribució de la companyia a Catalunya i a tot el nord-est peninsular. Millorant així els temps de subministrament i l'eficiència de la seva xarxa logística.
L'imperi de Lidl a la regió
L'impacte de Lidl a Catalunya va molt més enllà de la seva xarxa comercial. Actualment, la companyia genera més de 3.900 llocs de treball directes a la regió, i la seva activitat aporta al voltant de 1.400 milions d'euros al PIB català. Amb més de 125 botigues, plataformes logístiques i la seva seu a Montcada i Reixac, es consolida com un actor clau en l'economia catalana.
La inauguració del nou supermercat a la Sagrera el 29 d'agost simbolitza un nou pas en l'estratègia d'expansió i modernització de Lidl a Catalunya. Una aposta que afecta directament milers de clients i que reforça el seu compromís amb la ciutat de Barcelona. Així com amb el desenvolupament sostenible de la seva xarxa a tota la regió.
