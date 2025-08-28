No solo Mercadona: este será el horario de Lidl a partir del 1 de septiembre en España

Durante la temporada estival, las principales cadenas ampliaron su horario con el objetivo de adaptarse a la gran afluencia de turistas. Esa flexibilidad ha permitido a muchos clientes extender sus visitas más allá del cierre habitual, llegando en algunos casos hasta las 22:00 horas. Con el inicio de septiembre, esa ventaja desaparece y todo vuelve al formato tradicional de atención al público.

En el caso de Mercadona, el anuncio ya es oficial y se traduce en el regreso al horario estándar de lunes a sábado. Las tiendas abrirán a las 9:00 de la mañana y cerrarán a las 21:30, una franja que marca la referencia del sector. Los domingos y festivos volverán a quedar fuera del calendario de apertura salvo excepciones en áreas muy turísticas o de gran demanda.

El regreso a la rutina en los supermercados

La decisión responde a la lógica estacional que la compañía aplica año tras año, priorizando la eficiencia y ajustando sus recursos. En verano, la demanda nocturna justifica los cierres tardíos, pero en otoño ese flujo se reduce de forma notable. Por ello, se retoma la fórmula tradicional que resulta más adecuada a las rutinas laborales y familiares.

Para los consumidores, el cambio implica reorganizar su agenda y tener presente que el margen de compra vuelve a ser más reducido. Ya no será posible acudir al supermercado a última hora de la noche. La recomendación general es revisar siempre los horarios en la página web o aplicación, ya que pueden variar en función de la localidad.

Lidl también ajusta su horario tras el verano

Lidl ha seguido la misma estrategia durante los meses de calor, extendiendo la hora de cierre hasta las 22:00 en muchas de sus tiendas. Este movimiento ofrecía a los clientes más margen en jornadas largas de ocio y vacaciones, facilitando que las compras se adaptaran al ritmo del verano. Sin embargo, esa ampliación llega a su fin con el comienzo de septiembre.

La compañía ya prepara el regreso a su horario habitual, que implica mantener la apertura a las 9:00 y adelantar el cierre a las 21:30. Esta franja es la más común dentro de la red de supermercados, salvo excepciones que dependen de cada ciudad. Para evitar confusiones, Lidl recomienda siempre consultar su buscador online, donde se actualiza la información de cada tienda.

El ajuste tiene un objetivo claro: adaptar el horario al comportamiento de los clientes en los meses posteriores al verano. Con el regreso al trabajo y al colegio, la afluencia en horario nocturno cae de forma significativa. Esa realidad hace innecesario prolongar la jornada, y la cadena busca así un equilibrio entre eficiencia operativa y servicio al cliente.

Con este movimiento, Lidl se alinea con Mercadona y confirma la vuelta a la rutina que marca septiembre en el sector de la distribución. Ambas cadenas destacan por su capacidad de adaptar la oferta a las necesidades de cada momento del año. Los clientes deberán organizar sus compras con más previsión para evitar contratiempos al final del día.