Cuina moderna amb un símbol d’advertència groc i un cercle amb signes d’interrogació vermells sobre una imatge borrosa de peix
Un popular aperitiu espanyol, en el punt de mira per l'anisakis | Camara contrastaddict, otomedream, Andnat, Tuayai
CONSUM

Ni salmó ni sardines: aquest és el peix popular amb més risc de tenir anisakis

Un producte que per a molts és el millor aperitiu pot suposar un greu risc si no es prepara correctament

per

Redacció

A Espanya, consumir peix és gairebé un ritual: tapes, guisats i receptes fredes triomfen tant als bars com a les cases. Entre tants preparats, hi ha un molt popular que els experts miren amb lupa. No pas pel seu gust, sinó per un convidat indesitjat que pot colar-se si no es prepara correctament.

Parlem de l'Anisakis, un paràsit que ha passat de ser una cosa rara a un problema molt més habitual del que tendim a pensar. No es veu a simple vista i els seus efectes van des de molèsties digestives fins a reaccions al·lèrgiques. Per sort, és fàcil de neutralitzar amb dos gestos bàsics a la cuina.

Peixateria amb diversos tipus de peix fresc sobre gel i un primer pla que mostra un paràsit en un tros de peix

Moltes vegades ignorem el perill real dels anisakis | Camara Getty Images Signature

L'aperitiu que més problemes dona: compte

Durant anys hem assenyalat diversos peixos com a "sospitosos" de contenir aquest paràsit. Però, segons recorden els especialistes, l'aliment que més s'associa a l'Anisakiasi a Espanya és un aperitiu molt nostre. En fred, amb vinagre i oli, sovint se serveix com si res no pogués passar.

Parlem dels famosos seitons en vinagre. El seu èxit és part del problema: es mengen crus o marinats, i el marinat no mata el paràsit. La solució és senzilla i coneguda per Sanitat: congelar o cuinar abans de preparar.

Plat d’anxoves en vinagre amb all i julivert servit en un restaurant modern i lluminós

Els seitons en vinagre són un clàssic de l’hostaleria espanyola | Camara Wikimedia Commons, Aleksandr_Kendenkov

L'anisakiasi pot causar dolor abdominal, nàusees o vòmits poques hores després. En persones sensibles, també reaccions al·lèrgiques que requereixen atenció mèdica. Per això les autoritats insisteixen en la prevenció més que en l'alarma.

Com evitar-ho a casa

Si el plat es menjarà cru o marinat, cal congelar el peix per eliminar l'anisakis. En congeladors domèstics la pauta oficial és mantenir-lo cinc dies a –20 °C, ja que no sempre garanteixen una temperatura tan baixa estable. En canvi, en equips industrials n'hi ha prou amb 24 a 48 hores perquè assoleixen i mantenen el fred de manera constant.

Si el cuines, n'hi ha prou amb superar els 60 °C almenys un minut a tota la peça. A la planxa, fregit, al forn o al vapor, l'anisakis no sobreviu a una cocció correcta. Vinagre, sal o escabetx no serveixen com a mètode de seguretat.

Una dona obre la porta d’un congelador en una cuina moderna i en un cercle a part es mostra una paella amb peix col·locat en forma circular.

A casa, la seguretat depèn de cuinar o congelar correctament el peix | Camara Getty Images Signature de asbe, mozcann, Meruyert Gonullu

Per al seitó casolà: compra el peix ja sense tripes o neteja'l com més aviat millor. Congela els filets el temps indicat i després marina amb tranquil·litat. Així gaudeixes del gust sense ensurts.

Per què passa i què mirar en comprar

El paràsit forma part del cicle natural del mar i alguns peixos el tenen amb freqüència. El problema apareix quan el producte es menja cru o no arriba a prou temperatura. D'aquí que els seitons en vinagre estiguin sempre en el punt de mira.

A la peixateria convé aclarir com prepararàs el peix. Si el vols cru o en vinagre, assegura't de congelar-lo a casa o confirma que el local ja ho ha fet. Als bars i restaurants, la norma obliga a congelar prèviament qualsevol plat que se serveixi sense cuinar.

Persones intercanvien una bossa amb peix en un mercat mentre en un requadre es mostra un grup de peixos dins d’una xarxa blava

Convé aclarir com es prepararà el peix abans de consumir-lo | Camara montiannoowong de Getty Images, Paul Ricafrente

Si encara tens dubtes, el més pràctic és comprar el producte ja congelat d'origen i llest per marinar. Així guanyes seguretat i evites riscos sense renunciar a l'aperitiu de sempre.

Senyals i sentit comú

Els símptomes més freqüents són dolor abdominal, nàusees i malestar digestiu en les hores següents. Davant reaccions intenses o sospita d'al·lèrgia, cal consultar el metge. Mantenir la calma és clau: amb les mesures de prevenció, el risc cau en picat.

La regla d'or és clara: congela si va en cru, cuina bé si va calent. Especialment amb els seitons, que són el mos estrella… i el que més disgustos dona quan se salta el pas del fred. Amb un mínim de cura, l'aperitiu de sempre segueix a la taula, però sense sorpreses.

