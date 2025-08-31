Ni salmó ni sardines: aquest és el peix popular amb més risc de tenir anisakis
Un producte que per a molts és el millor aperitiu pot suposar un greu risc si no es prepara correctament
A Espanya, consumir peix és gairebé un ritual: tapes, guisats i receptes fredes triomfen tant als bars com a les cases. Entre tants preparats, hi ha un molt popular que els experts miren amb lupa. No pas pel seu gust, sinó per un convidat indesitjat que pot colar-se si no es prepara correctament.
Parlem de l'Anisakis, un paràsit que ha passat de ser una cosa rara a un problema molt més habitual del que tendim a pensar. No es veu a simple vista i els seus efectes van des de molèsties digestives fins a reaccions al·lèrgiques. Per sort, és fàcil de neutralitzar amb dos gestos bàsics a la cuina.
L'aperitiu que més problemes dona: compte
Durant anys hem assenyalat diversos peixos com a "sospitosos" de contenir aquest paràsit. Però, segons recorden els especialistes, l'aliment que més s'associa a l'Anisakiasi a Espanya és un aperitiu molt nostre. En fred, amb vinagre i oli, sovint se serveix com si res no pogués passar.
Parlem dels famosos seitons en vinagre. El seu èxit és part del problema: es mengen crus o marinats, i el marinat no mata el paràsit. La solució és senzilla i coneguda per Sanitat: congelar o cuinar abans de preparar.
L'anisakiasi pot causar dolor abdominal, nàusees o vòmits poques hores després. En persones sensibles, també reaccions al·lèrgiques que requereixen atenció mèdica. Per això les autoritats insisteixen en la prevenció més que en l'alarma.
Com evitar-ho a casa
Si el plat es menjarà cru o marinat, cal congelar el peix per eliminar l'anisakis. En congeladors domèstics la pauta oficial és mantenir-lo cinc dies a –20 °C, ja que no sempre garanteixen una temperatura tan baixa estable. En canvi, en equips industrials n'hi ha prou amb 24 a 48 hores perquè assoleixen i mantenen el fred de manera constant.
Si el cuines, n'hi ha prou amb superar els 60 °C almenys un minut a tota la peça. A la planxa, fregit, al forn o al vapor, l'anisakis no sobreviu a una cocció correcta. Vinagre, sal o escabetx no serveixen com a mètode de seguretat.
Per al seitó casolà: compra el peix ja sense tripes o neteja'l com més aviat millor. Congela els filets el temps indicat i després marina amb tranquil·litat. Així gaudeixes del gust sense ensurts.
Per què passa i què mirar en comprar
El paràsit forma part del cicle natural del mar i alguns peixos el tenen amb freqüència. El problema apareix quan el producte es menja cru o no arriba a prou temperatura. D'aquí que els seitons en vinagre estiguin sempre en el punt de mira.
A la peixateria convé aclarir com prepararàs el peix. Si el vols cru o en vinagre, assegura't de congelar-lo a casa o confirma que el local ja ho ha fet. Als bars i restaurants, la norma obliga a congelar prèviament qualsevol plat que se serveixi sense cuinar.
Si encara tens dubtes, el més pràctic és comprar el producte ja congelat d'origen i llest per marinar. Així guanyes seguretat i evites riscos sense renunciar a l'aperitiu de sempre.
Senyals i sentit comú
Els símptomes més freqüents són dolor abdominal, nàusees i malestar digestiu en les hores següents. Davant reaccions intenses o sospita d'al·lèrgia, cal consultar el metge. Mantenir la calma és clau: amb les mesures de prevenció, el risc cau en picat.
La regla d'or és clara: congela si va en cru, cuina bé si va calent. Especialment amb els seitons, que són el mos estrella… i el que més disgustos dona quan se salta el pas del fred. Amb un mínim de cura, l'aperitiu de sempre segueix a la taula, però sense sorpreses.
