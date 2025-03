Aquest és el motiu pel qual el preu dels ous s'ha disparat a tot el món

L'ou ha estat durant molt de temps un aliment bàsic en la dieta de moltes persones, conegut per la seva versatilitat i valor nutricional. No obstant això, en els últims mesos, el seu preu ha augmentat de manera considerable. Aquest increment no és una cosa aïllada, perquè ja fa temps que s'observa una tendència cap a l'alça, però, en les últimes setmanes, la pujada ha estat notòria.

El preu dels ous ha patit un augment notable a tot el món, i és una cosa que no han passat per alt els consumidors. Segons l'OCU, al febrer, una dotzena d'ous de mida M costava 2,10 euros, però al març ja ha assolit els 2,60 euros. És a dir, que el preu ja ha pujat un 24% al llarg d'aquest últim mes.

No obstant això, no només els consumidors han notat aquest augment del preu. Els preus en origen també han pujat, impactant els productors i provocant una cadena d'augments en tots els nivells del sector.

Quines raons hi ha darrere de l'augment del preu dels ous?

El creixement de la demanda és un dels principals factors que expliquen l'augment dels preus. Segons la Federació Espanyola d'Empreses del Sector de l'Ou (Federovo), el consum d'ous per persona a Espanya va augmentar un 7% l'any 2023, assolint els 137 ous anuals per habitant. Aquest augment ha generat pressió sobre l'oferta, ja que la producció no ha crescut al mateix ritme, desajustant el mercat.

A aquest factor s'hi sumen altres causes conjunturals. La incidència de la grip aviària en algunes regions d'Europa ha afectat la producció d'ous, provocant una disminució en l'oferta. Al nord d'Europa, el virus ha causat la pèrdua de milions d'aus, cosa que ha reduït significativament la producció.

Encara que a Espanya l'impacte ha estat menor, l'interès per ous nacionals ha crescut, ja que els països afectats pel brot busquen abastir-se de productes locals. Això ha tensat encara més el mercat, especialment perquè Espanya és un dels majors productors d'ous a Europa.

Un altre factor important és la reconversió cap a mètodes de producció sostenibles. La Unió Europea ha implementat polítiques per eliminar progressivament les gallines criades en gàbies, afavorint la producció en terra, que és més costosa.

Aquesta transició ha augmentat els costos operatius de les granges, ja que requereixen més espai i temps per ser aprovades per les autoritats. No obstant això, aquest canvi també respon a la demanda dels consumidors per productes més ètics i respectuosos amb els animals.

Encara que aquesta reconversió ha estat impulsada per afavorir la sostenibilitat, també ha generat una limitació en la producció. Les noves granges en terra no produeixen més quantitat d'ous, cosa que ha ocasionat una oferta insuficient davant la creixent necessitat. La falta de permisos ràpids per a la construcció de noves instal·lacions ha estat una barrera significativa per al creixement del sector, cosa que també ha contribuït a la pujada de preus.

Així que l'augment del preu dels ous és el resultat d'una combinació de factors a llarg i curt termini. El creixement en la demanda, l'impacte de la grip aviària i la reconversió cap a una producció més sostenible són elements clau que han desajustat l'equilibri entre oferta i demanda. A mesura que la situació evolucioni, és possible que els preus s'estabilitzin, però per ara, les tensions en el mercat continuaran afectant a nivell global.