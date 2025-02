Ni Costco ni Aldi: On comprar els millors ous i més barats als Estats Units

En un context on els preus dels ous han assolit xifres rècord als Estats Units, un supermercat ha aconseguit marcar la diferència. El gegant destaca per oferir aquest producte a un cost molt més accessible que els seus competidors. Mentre el preu mitjà d'una dotzena supera els $4, aquesta cadena manté una tarifa considerablement més baixa, cosa que ha cridat l'atenció d'experts i consumidors.

Una estratègia de preus que el converteix en l'opció més econòmica del mercat

Segons els últims informes, Trader Joe's ven una dotzena d'ous per $3.49, cosa que equival a $0.29 per unitat. Aquesta diferència de preu ha convertit la cadena en la millor opció per a aquells que busquen estalviar en les seves compres diàries. "Trader Joe's és el guanyador a l'hora de mantenir preus baixos en els ous", va afirmar Kristin McGrath, especialista en compres de Krazy Coupon Lady.

La clau darrere d'aquesta estratègia de preus rau en la relació directa que el supermercat manté amb els seus proveïdors. Aquest model de negoci li permet reduir costos i traslladar l'estalvi als seus clients, una cosa rellevant davant la inflació actual.

Els efectes de la crisi i les restriccions en la compra

L'augment en el preu dels ous ha portat moltes cadenes a imposar restriccions en la quantitat que els clients poden comprar. Trader Joe's, per exemple, ha limitat la compra a una dotzena per client al dia. Walmart permet adquirir fins a dos cartrons de 60 unitats, mentre que Aldi i Kroger han establert un màxim de dues dotzenes per compra.

L'augment de preus està lligat a la grip aviària, que a finals de l'any passat va provocar la pèrdua de 17.2 milions de gallines ponedores. Aquest descens en la producció ha generat un desabastiment en molts punts de venda. Així mateix, també ha suposat una pujada de costos que el Departament d'Agricultura dels EUA estima que continuarà, amb un increment addicional del 20.3%.

Per combatre aquests augments, els experts recomanen estratègies com l'ús de cupons digitals, els programes de fidelitat i la utilització d'aplicacions de reemborsament. "Cada setmana, les promocions canvien, ja que els supermercats busquen atreure clients amb noves ofertes", va explicar McGrath.

Opcions per als consumidors davant l'escalada de preus

En algunes botigues de Nova York, els propietaris han començat a vendre ous de manera individual a causa de l'alt cost de les dotzenes, que poden arribar fins a $10. "Alguns clients no poden permetre's comprar una dotzena, així que els venc per unitat", va comentar Fernando Rodríguez, propietari de Pamela's Green Deli al Bronx.

Per la seva banda, Walmart ha assenyalat que treballa amb els seus proveïdors per garantir el subministrament i mantenir els preus el més baixos possible. "L'oferta és molt limitada, però estem fent tot el possible per satisfer la demanda i evitar pujades excessives", va indicar un portaveu de l'empresa.

Davant aquest panorama, els consumidors busquen opcions més econòmiques i fiables. Trader Joe's, amb la seva política de preus baixos i subministrament estable, s'ha consolidat com la millor alternativa.