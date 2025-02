Anunci d'última hora de Lidl a Espanya: afecta milers de clients i falta molt poc

Lidl continua la seva expansió a Espanya i el 2025 té previst reforçar la seva presència al nostre país. La cadena de supermercats alemanya no ha parat de créixer en els últims anys, convertint-se en la favorita de molts. És per això que en les últimes hores ha confirmat una notícia que més d'un celebrarà.

I és que Lidl ha anunciat l'obertura de nous establiments, reforçant així la seva presència. Però el pla de creixement de Lidl no es limita només a obrir noves botigues, sinó també a millorar les que ja té. Tot això sumat al seu compromís amb els productes frescos i de proximitat, que els clients aprecien molt.

Novas botigues de Lidl a Alacant i Castelló

El 2025, Lidl obrirà quatre noves botigues a la Comunitat Valenciana. A la província d'Alacant, els nous supermercats estaran ubicats a Novelda i Calp. Aquests punts de venda tenen com a objectiu satisfer la creixent demanda en aquestes localitats i millorar l'accessibilitat dels consumidors a productes frescos.

A Castelló, la cadena obrirà dos nous supermercats, un d'ells se situarà a Benicarló, i reemplaçarà l'establiment actual a la zona. L'altre estarà a Almassora, cosa que marcarà la primera incursió de Lidl en aquest municipi. Amb aquestes obertures, Lidl assolirà un total de 82 botigues a la Comunitat Valenciana, consolidant-se encara més en el mercat local.

Els nous establiments seguiran el mateix enfocament de les botigues anteriors, amb millores en accessibilitat i eficiència. Cadascun d'ells comptarà amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, cosa que facilitarà la mobilitat. A més, oferiran una àmplia varietat de productes frescos, com fruites, verdures, carn, peix, pa acabat de fornejar, així com productes d'higiene i neteja.

Recuperació de botigues afectades per la DANA

El procés d'expansió de Lidl no es limita només a noves obertures; també inclou la rehabilitació de botigues afectades per la DANA. Aquest és el cas de la botiga de Paiporta, que va reobrir a principis de febrer després d'una renovació completa. L'establiment compta amb noves instal·lacions, més de 800 metres quadrats de panells solars i un aparcament de 100 places.

A més, Lidl treballa en la modernització de la seva botiga a Alfafar, que s'està remodelant per convertir-se en un establiment més modern i eficient. Aquesta renovació forma part d'un pla més ampli per millorar totes les botigues afectades pel temporal i modernitzar les instal·lacions de la cadena.

Amb més de 80 establiments a la Comunitat Valenciana i un equip d'aproximadament 1.600 empleats, Lidl continua creixent i consolidant-se com un actor clau en el mercat regional. Les noves obertures i les renovacions són un clar senyal de l'aposta de Lidl per Espanya.