Comunicat urgent de Lidl per avisar d'una novetat: queden poques hores

Una nova obertura de Lidl és a la volta de la cantonada. La cadena alemanya de distribució està llesta per inaugurar un supermercat en una zona en creixement. Aquesta és una de les moltes iniciatives que l'empresa ha implementat recentment.

Els preparatius estan en la seva fase final i el supermercat obrirà les portes aquest divendres, 21 de febrer. La inauguració comptarà amb esdeveniments especials, com una degustació d'alguns productes locals per donar la benvinguda als clients.

Lidl obre un supermercat a Sanfiz

Aquest divendres, Lidl obrirà el seu primer establiment a Sanfiz, una zona que està veient un important desenvolupament urbanístic a Lugo. El supermercat estarà ubicat al Passeig dels Estudiants i començarà a atendre a partir de les 9:00 del matí fins a les 21:30 hores. El local tindrà una àmplia sala de vendes de 1.500 metres quadrats.

La inauguració serà aquest dijous amb la presència d'autoritats locals, mentre que la botiga obrirà al públic aquest divendres. Per celebrar l'esdeveniment, Lidl oferirà una degustació gratuïta de formatges autòctons, buscant ressaltar els productes típics de la regió. A més, els clients podran explorar una gran varietat d'articles en diferents categories, des de formatges i vins fins a pa i llet.

Durant la celebració, es duran a terme diverses activitats per donar a conèixer la botiga a la comunitat. A més, els preparatius per a l'obertura s'estan duent a terme ràpidament, amb operaris treballant fins i tot durant la nit.

Un pas cap al futur

Amb aquesta nova obertura, Lidl crearà aproximadament 30 llocs de treball, cosa que contribueix al desenvolupament econòmic de la zona. El supermercat comptarà amb un aparcament gratuït que tindrà 95 places disponibles per als clients. Això facilitarà l'accés a l'establiment i permetrà una experiència de compra còmoda.

Segons l'empresa, l'establiment també comptarà amb mesures per promoure l'eficiència energètica, com la instal·lació de panells solars al sostre. A més, s'han previst estacions de càrrega per a vehicles elèctrics, cosa que facilitarà la mobilitat per als clients que utilitzin aquest tipus de transport.

Aquest nou establiment serà el segon de Lidl a la ciutat de Lugo, després del supermercat ubicat a l'Avinguda Duquessa de Lugo. A més, serà el quart a la província, sumant-se als de Monforte de Lemos i Ribadeo. En total, Lidl compta amb 39 establiments a Galícia, cosa que reforça la seva presència a la comunitat.

L'obertura d'aquest supermercat forma part d'una sèrie d'inversions que Lidl ha realitzat a Espanya. Aquest mes, la cadena obrirà altres dos supermercats a Villares de la Reina (Salamanca) i a Múrcia. La inversió conjunta d'aquestes obertures supera els 16 milions d'euros.

Sanfiz continua creixent amb aquesta nova incorporació als seus serveis. La zona, en ple desenvolupament, també alberga institucions públiques com la Policia Local, una escola infantil i l'Aula de Productes Làctics de la USC. A més, la zona compta amb diversos restaurants de menjar ràpid que complementen l'oferta de serveis disponibles per als residents.