Arriba la felicitat a Carrefour: el set de luxe que triomfarà a l'estiu i tothom vol

Carrefour continua sorprenent-nos amb ofertes irresistibles per millorar els nostres espais exteriors. Si estàs buscant una forma econòmica i eficient de renovar el teu jardí o terrassa, aquesta és l'oportunitat que no pots deixar passar. Amb un disseny elegant i materials d'alta qualitat, aquest conjunt promet fer del teu jardí el lloc perfecte per gaudir del bon temps.

Qualitat i estil per al teu jardí: el conjunt perfecte

Aquest conjunt de jardí de Carrefour està fabricat en plàstic reciclat d'alta qualitat, un material que garanteix durabilitat i resistència al desgast. El plàstic reciclat és més ecològic i també assegura que els mobles es mantinguin en perfectes condicions durant molt de temps. A més, en no tenir components metàl·lics, el risc de corrosió es redueix considerablement, assegurant que els teus mobles es conservin com nous, fins i tot amb el pas dels anys.

El color negre d'aquest conjunt aporta un toc de sofisticació, i el seu disseny minimalista s'adapta a diferents estils de decoració. Amb línies senzilles i modernes, aquest conjunt és perfecte tant per a jardins amplis com per a terrasses més petites. La taula i les cadires estan dissenyades per proporcionar un espai còmode i funcional, mentre que el sofà de dues places és ideal per descansar.

La taula té una mida compacta, però pràctica (66 cm x 62 cm x 36 cm), ideal per col·locar les teves begudes o aperitius. Les cadires individuals (63,5 cm x 66 cm x 74 cm) estan dissenyades per proporcionar un bon suport i comoditat. Per la seva banda, el sofà de 2 places (120 cm x 66 cm x 72 cm) t'ofereix un lloc espaiós i relaxant.

Funcionalitat i confort a un preu increïble

Aquest conjunt de jardí de Carrefour està pensat per oferir-te tant comoditat com practicitat. En estar fabricat en plàstic reciclat, no només contribueixes a la cura del medi ambient, sinó que també t'emportes un producte resistent. No necessitaràs invertir temps a netejar o cuidar aquests mobles, ja que el seu material és durador i resistent a les inclemències del temps.

A més, aquest conjunt és perfecte per a qualsevol tipus d'espai exterior, ja sigui un jardí gran, una terrassa o fins i tot un petit balcó. Les peces es poden moure fàcilment, cosa que et permet reorganitzar-les segons les teves necessitats. El sofà de dues places i les cadires individuals proporcionen la quantitat justa de seients, mentre que la taula ofereix prou espai per col·locar el que necessitis sense ocupar massa lloc.

Amb un preu rebaixat de 99 euros, aquest conjunt de jardí és una opció assequible per renovar el teu espai exterior sense gastar una fortuna. Si compares amb altres conjunts similars, aquest es destaca per la seva relació qualitat-preu, ja que ofereix materials d'alta qualitat i un disseny modern a un preu increïble. Aprofita aquesta oferta i transforma el teu jardí en el lloc perfecte per relaxar-te i gaudir de l'aire lliure.

Visita Carrefour i descobreix com aquest conjunt de jardí pot ser teu. Amb una excel·lent qualitat i un preu tan accessible, aquesta és una oportunitat que no pots deixar escapar. Fes que el teu jardí llueixi millor que mai per només 99 euros.

Preus i ofertes actualitzats el dia 20/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis