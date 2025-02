Molt pocs coneixien aquest producte de Mercadona i ara és sagrat: menys de 3 euros

Mercadona continua innovant en el seu catàleg amb productes que faciliten la vida a la cuina. Aquest nou llançament promet afegir un toc exòtic i saludable als teus àpats diaris. Disponible a totes les botigues de la cadena, és la solució ideal per a aquells que busquen experimentar amb nous sabors.

Treu el màxim partit a la teva cuina amb aquest mix

Aquest mix tropical de Mercadona no només és una excel·lent opció per gaudir de les fruites de temporada, sinó que també ofereix una enorme versatilitat a la cuina. Gràcies a la seva combinació de mango, préssec i papaia ultracongelats, és l'ingredient perfecte per preparar batuts refrescants i saludables en un instant. No només és ideal per començar el dia amb energia, sinó també per gaudir d'un berenar lleuger i deliciós.

A més, també és ideal per als amants dels còctels, ja que pots incorporar aquests trossos de fruites als teus combinats per donar-los un toc exòtic i refrescant. Ja sigui amb alcohol o en versions sense, el mango, préssec i papaia aporten als teus còctels un sabor únic. I el millor de tot és que al ser ultracongelat, pots tenir aquestes fruites sempre a punt sense haver de preocupar-te per la seva conservació.

En el món de la rebosteria, aquest mix es converteix en un aliat imprescindible. Si vols preparar postres com pastissos, gelats o fins i tot melmelades, aquest mix de fruites tropicals és perfecte per estalviar temps i esforç. No cal pelar, tallar ni trossejar les fruites, ja que venen llestes per usar, reduint molt el temps.

Tot el que necessites en un sol producte

El mix tropical de Mercadona ve en bosses de 450 grams, cosa que el converteix en un producte ideal per a qualsevol llar. La seva mida és perfecta per utilitzar-lo de manera freqüent sense que en sobri molta quantitat, evitant el malbaratament. A més, al estar ultracongelat, manté totes les propietats de les fruites, des de les seves vitamines fins al seu sabor fresc i natural.

Un dels avantatges més destacats d'aquest producte és la seva facilitat d'ús. Al estar llest per ser utilitzat directament des del congelador, pots afegir-lo a les teves receptes de manera ràpida i sense complicacions. No cal descongelar, només has de treure la quantitat desitjada i usar-la en els teus batuts, còctels o postres.

Aquest mix tropical de Mercadona té un preu de 2,85 euros, sent una opció econòmica per a aquells que busquen afegir fruites tropicals a la seva dieta. Comparat amb altres alternatives del mercat, és una excel·lent opció si es busca qualitat i versatilitat sense trencar el pressupost. No només estalviaràs temps, sinó també diners en obtenir un producte que compleix amb totes les teves expectatives.

El preu i la conveniència del mix tropical de Mercadona fan d'aquest producte una opció perfecta per a qualsevol rebost. A més del seu sabor i beneficis nutricionals, la seva facilitat d'ús i conservació el converteixen en un producte imprescindible. Sobretot per als que busquen portar la cuina tropical a casa seva de manera senzilla.

Preus i ofertes actualitzats el dia 20/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis