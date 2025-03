Arriba la felicitat a Costco: la decisió que afectarà centenars de persones

Costco, una de les cadenes de grans magatzems més conegudes del món, ha fet un pas important per expandir la seva presència a Espanya. La multinacional nord-americana està negociant amb les autoritats locals per obrir una nova botiga al nord del país. Aquest moviment podria portar grans canvis a l'economia de la regió.

No obstant això, el procés no és senzill. Costco ha de superar diversos obstacles reguladors relacionats amb les normatives comercials locals. La companyia està treballant per resoldre aquesta situació i espera que tot marxi segons el previst.

Un pas crucial per a l'economia asturiana

Costco té previst obrir una nova botiga al polígon Bobes de Siero, Astúries. La inversió serà de 40 milions d'euros, la qual cosa podria generar entre 150 i 300 nous llocs de treball a la regió. La companyia ha sol·licitat que el projecte sigui considerat d'"interès estratègic" per sortejar les restriccions existents sobre la mida de les superfícies comercials.

El president del Principat d'Astúries, Adrián Barbón, es va mostrar optimista sobre la proposta després d'una reunió recent amb representants de Costco. A més de la inversió i la creació de llocs de treball, Barbón va destacar que l'empresa ofereix condicions laborals que superen en un 45% les del conveni. Això ha despertat un gran interès en el govern regional, que veu en Costco una oportunitat important per a la regió, segons informa Food Retail.

Malgrat l'entusiasme, Barbón va subratllar que encara no es pot prendre una decisió final, ja que el projecte ha de seguir el seu curs administratiu. Això inclou l'obtenció dels informes previs necessaris per garantir que tot s'ajusti a la normativa. Si tot va segons el previst, la botiga podria obrir entre finals de 2026 i inicis de 2027.

L'impacte de Costco a la regió

El seu model de negoci, que ofereix productes d'alta qualitat a preus baixos, podria canviar la manera com els asturians compren. Els consumidors tindran accés a una àmplia varietat de productes a preus competitius. Això podria alterar les dinàmiques del comerç local i oferir noves opcions de compra per als residents d'Astúries i les comunitats properes.

Costco es compromet a reduir l'impacte ambiental de les seves operacions. Encara que no s'han revelat detalls específics sobre els seus plans a la nova botiga, la companyia ja aplica polítiques globals de sostenibilitat. Aquestes inclouen la reducció de residus, l'estalvi energètic i l'ús de materials més ecològics.

L'arribada de Costco a Astúries, si finalment es concreta, podria transformar no només el panorama comercial, sinó també la dinàmica social i econòmica de tota la regió. La inversió que implica i el potencial de generar ocupació no són factors menors, especialment en un context de recerca constant de creixement i desenvolupament.