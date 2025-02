Ni llet ni cafè: Mercadona té l'esmorzar de 2 euros que l'està petant

Si ets dels que gaudeixen d'un esmorzar dolç i satisfactori, Mercadona té una opció que no podràs deixar de provar. Encara que no és una novetat, aquest producte continua sent una de les eleccions favorites dels consumidors. Amb la seva combinació de textures cruixents i un farciment cremós, aquest producte s'ha convertit en un veritable èxit entre aquells que l'han provat.

La barreja perfecta de sabor i textura

Aquests cereals de Mercadona combinen una base cruixent que es complementa perfectament amb un deliciós farciment de crema de cacau i avellanes. Cada mos és una explosió de sabor, amb el toc just de dolçor que satisfà el gust sense ser excessivament empallegós. Encara que no són l'opció més saludable a causa del seu contingut en sucres i greixos, el sabor és el que ha conquerit els consumidors.

El farciment, que està compost principalment per cacau i pasta d'avellanes, aporta una cremositat que, en combinació amb els cereals, ofereix una experiència única. Aquest detall fa que no només es gaudeixin en menjar-los amb llet, sinó també com un snack o fins i tot en algunes receptes, com a topping per a iogurts o batuts. A més, la presència d'aquests ingredients en la barreja fa que s'assembli al sabor d'altres cremes de cacau famoses, cosa que afegeix un toc de nostàlgia a cada mos.

Venen en un paquet de 400 grams, cosa que ofereix una quantitat ideal per a diversos dies o per compartir en família. El preu de 2,25 euros per paquet converteix aquests cereals en una opció assequible per a aquells que busquen alguna cosa deliciosa sense trencar el seu pressupost. A més, el seu format és còmode per emmagatzemar-los i mantenir la seva frescor, assegurant que cada esmorzar sigui tan saborós com el primer.

Un esmorzar deliciós, però no sempre saludable

Encara que els cereals de crema de cacau i avellanes de Mercadona són irresistibles, no són l'opció més saludable en termes nutricionals. Amb un contingut significatiu de sucres i greixos, especialment greixos saturats, és recomanable consumir-los amb moderació. No obstant això, com a indulgència ocasional, ofereixen una excel·lent opció per a aquells que busquen alguna cosa deliciosa per començar el dia.

Malgrat aquests factors, la popularitat d'aquests cereals continua creixent. El seu sabor i la textura cruixent combinada amb el farciment cremós fan d'aquest producte una temptació difícil de resistir. A més, el seu preu accessible i la seva facilitat per emmagatzemar-los i servir-los els converteixen en una opció convenient per a qualsevol llar.

És important recordar que, com qualsevol producte ultraprocessat, s'han de gaudir amb moderació i dins d'una dieta equilibrada. No obstant això, per a aquells que gaudeixen d'un esmorzar indulgent, aquests cereals de Mercadona continuen sent una de les millors opcions per afegir un toc dolç i saborós al matí.

Preus i ofertes actualitzats el dia 18/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis