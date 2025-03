Dollar General respon a Dollar Tree i confirma el millor dels secrets

Dollar General ha revelat un secret important: la cadena planeja obrir 725 noves botigues el 2025, malgrat tancar-ne 141. Aquesta decisió ha sorprès el món del comerç minorista. A mesura que el sector s'enfronta a dificultats, Dollar General respon amb una estratègia agosarada.

Dollar General té un pla

Dollar General no es queda enrere i la companyia aposta per l'expansió. El 2025, obrirà 725 noves botigues als Estats Units i això augmentarà la seva presència i la seva capacitat per atendre més clients. Dollar General segueix creixent, fins i tot quan altres minoristes s'enfronten a problemes.

Tanmateix, Dollar General també tancarà 141 botigues: 96 seran de la marca Dollar General, i 45 de la marca Popshelf. Aquest ajust es fa per concentrar-se en ubicacions més rendibles. Malgrat els tancaments, la cadena segueix endavant amb el seu pla de creixement.

Dollar Tree és la competència

Dollar General competeix amb Dollar Tree, ja que ambdues cadenes lluiten per liderar el mercat de descompte. Tanmateix, Dollar General ha pres la davantera.

La cadena té més de 26,000 botigues als EUA, mentre que Dollar Tree continua sent forta, Dollar General s'expandeix més ràpidament.

Popshelf i el seu futur

Popshelf és el concepte premium de Dollar General. Llançat el 2020, Popshelf ha tingut dificultats per arrencar. La companyia tanca 45 botigues d'aquesta marca, cosa que representa el 22% de la seva presència.

Malgrat això, Dollar General continua confiant en el futur de Popshelf. La cadena té plans per millorar l'experiència de compra en aquestes botigues.

Dollar General s'enfronta a un mercat canviant, ja que els consumidors estan canviant els seus hàbits i la competència també s'intensifica. Malgrat això, Dollar General segueix adaptant-se.

L'empresa s'està associant amb DoorDash per oferir entregues des de més de 16,000 botigues. Aquest programa començarà amb 400 botigues i s'expandirà a 10,000. Aquesta és una resposta directa a la creixent demanda de serveis d'entrega a domicili.

Adaptant-se al nou comerç

La transició al comerç electrònic és una necessitat i Dollar General no vol quedar-se enrere i està aprofitant les noves tecnologies. L'associació amb DoorDash és un exemple clar d'això. Dollar General també planeja optimitzar les seves operacions mitjançant nous centres de distribució.

Malgrat els seus esforços, Dollar General s'enfronta a desafiaments: Amazon i altres gegants de l'entrega estan guanyant terreny. Tanmateix, la companyia està decidida a mantenir-se competitiva. El seu enfocament en el servei al client i l'expansió de les seves botigues és un senyal clar del seu compromís amb el futur.

Dollar General ha tingut resultats mixtos. En el seu informe de guanys del quart trimestre de 2024, la companyia va reportar una caiguda del 52.4% en el seu ingrés net.

Tanmateix, les vendes netes van créixer un 5% a $40.6 mil milions. Malgrat els desafiaments, les vendes en botigues comparables van augmentar un 1.4% respecte a l'any anterior.

Dollar General: plans de futur

Malgrat els tancaments de botigues, Dollar General està mirant al futur. La companyia espera augmentar les seves vendes netes entre un 3.4% i un 4.4% el 2025. També espera un augment en les vendes de botigues comparables entre un 1.2% i un 2.2%.