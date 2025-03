Alerta Sanitària als Estats Units: Com saber si tens a casa el xampú contaminat

Henkel ha retirat més de 1.000 unitats del xampú Tec Italy Totale del mercat als Estats Units a causa d'un risc potencial per a la salut. Es va descobrir que el producte podria estar contaminat amb el bacteri Klebsiella oxytoca. Aquest podria provocar infeccions a la pell, els ulls i el nas.

Una anàlisi microbiològica va alertar les autoritats

La unitat mexicana de Henkel, encarregada de la distribució, va realitzar aquesta retirada voluntària després que una anàlisi microbiològica identifiqués la presència d'aquest bacteri al xampú. Fins a la data, no s'han reportat casos de dany als usuaris. No obstant això, la companyia va instar els consumidors a prendre precaucions i a desfer-se del producte.

Detalls del producte afectat

El xampú afectat ve en ampolles de plàstic verd de 33.81 unces líquides (1 litre). Presenta el número de lot 1G27542266 i el codi UPC 7501438375850. Aquest producte va ser distribuït principalment als estats de Nova York i Califòrnia, encara que també podria haver arribat a altres parts del país.

Riscos per a la salut i recomanacions

Henkel va emetre un comunicat en què detallava el risc que representa l'exposició al bacteri Klebsiella oxytoca. L'empresa va advertir que el bacteri podria causar infeccions, especialment en persones amb sistemes immunològics compromesos.

"L'exposició a aquests bacteris pot provocar infeccions als ulls, el nas i la pell", va explicar Henkel en el seu comunicat. La companyia va afegir que no s'havien registrat informes de lesions o danys relacionats amb l'ús del producte. Els consumidors que hagin adquirit aquest xampú han de deixar d'utilitzar-lo immediatament.

Accions recomanades per als consumidors

Henkel va recomanar que els clients retornin el producte al seu lloc de compra per obtenir un reemborsament complet. "Tec Italy busca minimitzar totes les molèsties que això pugui causar als consumidors i es compromet a la seva completa satisfacció". Així es manifestava la companyia en el comunicat i afegia: "Les consultes poden dirigir-se als especialistes d'atenció al client de Tec Italy al correu sacli@henkel.com".

Retirada en col·laboració amb la FDA

Henkel també va destacar que s'està duent a terme en col·laboració amb la FDA (Food and Drug Administration), que està al corrent de la situació. La companyia va reafirmar el seu compromís amb la seguretat i el benestar dels consumidors, subratllant que s'està prenent cada mesura necessària per solucionar aquest problema el més ràpid possible.

Un recordatori sobre la importància de les anàlisis microbiològiques

El xampú contaminat va ser venut directament als consumidors per minoristes. Això significa que els qui el van comprar en botigues físiques o en línia poden veure's afectats. Henkel va demanar a tots els que hagin comprat aquest producte que segueixin les indicacions i prenguin les mesures necessàries per a la seva devolució.

Atenció mèdica si hi ha símptomes

Encara que els riscos de salut són reals, Henkel va insistir que no s'han produït informes d'incidents relacionats amb l'ús del xampú afectat. No obstant això, l'empresa va subratllar que les persones que experimentin qualsevol símptoma o tinguin inquietuds han de consultar un metge immediatament.

És important realitzar anàlisis microbiològiques en productes de consum massiu. Aquestes proves poden ajudar a identificar riscos abans que arribin a causar danys. Henkel ha pres mesures per resoldre la situació ràpidament i ha ofert un reemborsament complet als afectats com a part del seu compromís amb la seguretat del consumidor.

La recomanació general és que si algun consumidor ha adquirit aquest xampú, ha de deixar d'usar-lo immediatament i retornar-lo per al seu reemborsament. A més, si apareixen símptomes relacionats amb l'exposició al bacteri, s'ha de buscar atenció mèdica de forma urgent.