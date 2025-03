Els 3 productes de Dollar Tree que són molt millors que a Walmart i Costco als EUA

Quan es tracta d'estalviar en la compra d'aliments, molts consumidors pensen que Walmart o Costco són les millors opcions. No obstant això, The Daily Meal ha demostrat que, sovint, Dollar Tree ofereix preus molt més baixos en productes similars, sense sacrificar la qualitat. Aquesta botiga de descompte ha sorprès amb la seva capacitat per oferir productes de marques conegudes a preus increïbles.

Walmart i Costco són considerats els gegants de les compres en grans quantitats. No obstant això, no sempre són l'opció més econòmica en tots els productes. Ambdós ofereixen preus competitius en molts articles, però quan es comparen certs productes amb els de botigues com Dollar Tree, els preus de Walmart i Costco poden resultar molt més alts.

L'estratègia de preus baixos de Dollar Tree

De vegades, els compradors es veuen temptats a pensar que estan obtenint el millor tracte. En comparar els preus de productes idèntics, és evident que Dollar Tree pot oferir ofertes que realment marquen la diferència. Sens dubte, aquests minoristes continuen sent populars per la seva varietat i preus baixos, però no sempre són els més convenients per a totes les compres del dia a dia.

Dollar Tree, amb el seu model únic de preus fixos a $1.25, ha guanyat popularitat entre aquells que busquen estalviar diners en la seva compra diària. Tot i que els grans minoristes solen ser els més populars per fer compres, la realitat és que Dollar Tree pot ser una opció molt més econòmica per a certs productes. A continuació, et mostrem tres exemples que demostren com aquesta botiga de descompte pot ser una excel·lent alternativa.

El significatiu estalvi que suposa Dollar Tree

1. Kraft Real Mayo, 8 unces

La maionesa Kraft Real Mayo és un producte molt utilitzat en moltes cases. A Dollar Tree, el pot de 8 unces es ven a només $1.25.

En comparació, Walmart ofereix el mateix producte a $4.90 per pot, cosa que el fa gairebé quatre vegades més car. Si busques un bon preu en maionesa, Dollar Tree és clarament la millor opció.

2. Sopa de pollastre Campbell's Kitchen Classics, 14.5 unces

La sopa Campbell's Kitchen Classics és un clàssic reconfortant, ideal per als dies freds. A Dollar Tree, aquesta sopa es ven a $1.25 per llauna de 14.5 unces.

No obstant això, a Walmart, el preu puja a $8.99 per la mateixa quantitat. És una diferència de més del 700%, cosa que demostra que Dollar Tree és l'opció més assequible.

3. Sidra amb gas Martinelli's, 8.4 unces

La sidra amb gas Martinelli's és una beguda popular per a celebracions o per gaudir en qualsevol moment. A Dollar Tree, pots aconseguir una ampolla de 8.4 unces per $1.25.

A Walmart, només venen aquest producte en paquets de 12 ampolles per $36.90, cosa que eleva el preu per ampolla a $3.08. Si només necessites una ampolla, Dollar Tree és molt més barat.

Altres ofertes sorprenents

A més d'aquests tres productes, Dollar Tree ofereix moltes més ofertes en productes d'ús diari. Des de caramels Jolly Rancher fins a snacks Welch's i adobs Kraft, la botiga de descompte continua sorprenent. Molts d'aquests productes es venen a preus molt més baixos que en altres minoristes.

Sovint, els compradors pensen que les grans cadenes són les opcions més econòmiques. Però si compares preus, veuràs que Dollar Tree ofereix moltes ofertes més assequibles. La pròxima vegada que facis la compra, no oblidis visitar el teu Dollar Tree local, podries descobrir grans estalvis en productes que ja coneixes i utilitzes.