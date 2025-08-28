Ni forn ni microones: dissabte arriba a Aldi la bogeria barata que cuina per tu
Una de les ofertes més comentades d'Aldi torna aquest cap de setmana amb un preu que promet exhaurir les existències
Aldi torna a captar totes les mirades amb una proposta pensada per a qui busca solucions ràpides a la cuina. La cadena sorprèn amb una cosa que barreja practicitat i preu ajustat en un mateix format. L'ambient al voltant d'aquesta novetat promet agitar les compres del cap de setmana amb intensitat.
El catàleg d'Aldi es prepara per rebre un d'aquells articles que criden l'atenció des del primer cop d'ull. Es tracta d'una proposta que combina una mida generosa amb una facilitat d'ús inesperada. Una fórmula que encaixa amb qui vol simplificar la rutina diària sense complicar-se massa.
Una proposta que simplifica la manera de cuinar a casa
La cadena Aldi presenta aquest dissabte una fregidora d'aire doble que s'ha convertit en un imprescindible de la cuina pràctica. Es tracta d'un model amb dues cistelles independents que sumen fins a 8 litres de capacitat. Amb aquesta funció és possible preparar diferents receptes al mateix temps sense barrejar olors ni sabors.
El dispositiu funciona amb una potència de 2600 watts i arriba fins a 200 graus de temperatura per garantir resultats ràpids. Cada cistella té espai suficient per elaborar plats familiars complets. Aquest disseny està pensat per a qui busca optimitzar el seu temps sense renunciar a un resultat cruixent.
La fregidora d'Aldi està equipada amb una pantalla tàctil que permet controlar de manera intuïtiva cada programa. Disposa de 10 modes de cocció preconfigurats per adaptar-se a carns, peixos, verdures o rebosteria. Gràcies a aquests ajustos no cal calcular manualment temps ni temperatures.
Inclou accessoris pràctics i un receptari digital que ajuda a explorar opcions des del primer ús. D'aquesta manera, es converteix en una aliada tant per a qui ja domina el món de la cuina com per a principiants. Tot està dissenyat per fer més senzilla l'experiència diària a la cuina.
L'atractiu d'una fregidora potent i a un preu molt competitiu
Un dels avantatges que més crida l'atenció és el seu preu final després de la rebaixa del 14 per cent. Aldi ofereix la fregidora d'aire doble per 59,99 euros, cosa que suposa una inversió assequible. Aquest cost converteix l'aparell en una opció destacada dins la gamma de petits electrodomèstics.
A més del preu, la capacitat de cuinar amb molt poc oli és un altre dels seus punts forts. Això permet preparar plats més saludables sense perdre la textura que recorda la fregida tradicional. És una característica molt valorada a les llars que volen reduir greixos sense renunciar al sabor.
El seu disseny de doble cistella facilita l'organització de menjars complets en una sola tanda. Mentre en una safata es poden preparar carns o peixos, a l'altra es poden elaborar guarnicions al mateix temps. Aquest sistema ajuda a guanyar temps i redueix l'ús d'altres electrodomèstics.
La combinació de potència, mida familiar i programes automàtics fa que aquesta fregidora destaqui en la proposta d'Aldi. Amb un preu ajustat i característiques pràctiques, es converteix en una de les ofertes més esperades de la setmana. Una oportunitat interessant per a qui busca modernitzar la seva cuina amb un sol aparell.
Preus i ofertes actualitzats el dia 27/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis
Més notícies: