El gran centre comercial de Barcelona que ha quedat irreconeixible: 'Quasi abandonat'

Recentment, un vídeo a Instagram va captar l'atenció de molts. L'usuari @barcelona.lives va mostrar com el Centre de la Vila, un centre comercial a Barcelona, semblava estar completament desert. Segons l'usuari, després que tanquessin els cinemes, el lloc ha anat decaient a poc a poc, amb més locals tancats i menys moviment.

En els comentaris, alguns usuaris destacaven que el lloc no estava tan abandonat com semblava. Altres comentaven que, encara que molts comerços van tancar, encara hi havia vida al centre amb algunes botigues obertes. Però, què està passant realment amb aquest centre comercial que, en el seu dia, va ser un dels punts més visitats de Barcelona?

Un centre comercial de gran importància

Ubicat a l'avinguda d'Icària, el Centre de la Vila va obrir les portes l'any 1996. L'edifici havia estat adaptat després dels Jocs Olímpics de 1992 i es va convertir en un referent per a les compres a Barcelona. Durant anys, va ser una opció popular per als barcelonins, amb cinemes, botigues i restaurants que atreien milers de persones cada dia.

No obstant això la situació va canviar, a 2023, quan van tancar els cinemes, les visites al centre van caure dràsticament. Molts negocis van començar a tancar i l'activitat comercial va disminuir notablement al centre.

En aquell moment, l'Ajuntament de Barcelona va mostrar interès a adquirir l'edifici per revitalitzar-lo i transformar-lo en un espai modern i vinculat als mercats municipals. No obstant això, el cost de la compra i rehabilitació, que s'estimava en 80 milions d'euros, va complicar aquest pla.

El futur incert del Centre de la Vila

La situació del Centre de la Vila no és única a Barcelona, altres centres comercials, com el Màgic de Badalona, també travessen dificultats financeres. Malgrat la baixa de visitants i locals buits, alguns asseguren que el centre continua sent funcional. Segons els seus defensors, encara es poden trobar llocs interessants com cafeteries, botigues d'esports i restaurants.

Encara que el centre ha perdut l'esplendor, queda per veure si iniciatives com la de l'Ajuntament de Barcelona seran capaces de donar-li una segona vida. Mentrestant, el Centre de la Vila s'enfronta a un futur incert, amb diversos dels seus locals buits, però amb l'esperança que pugui trobar un nou rumb que el revitalitzi aquest 2025.