Gran sorpresa per l'últim gest de Juan Roig i Mercadona a Catalunya: afecta molta gent

Mercadona no és només una de les cadenes de supermercats més consolidades del país. Darrere d'unes botigues impecables dissenyades per satisfer totes les necessitats dels seus clients, hi ha molt més. Sobretot en l'àmbit social, des d'on el seu president, Juan Roig, se sent còmode ajudant.

D'aquí que Mercadona hagi intensificat la seva col·laboració amb entitats socials durant el 2024. L'empresa ha ampliat la seva xarxa de col·laboració amb 85 noves organitzacions en diferents zones d'Espanya i Portugal. Aconseguint un total de 847 entitats beneficiàries.

Segons Laura Cruz, directora d'Acció Social de Mercadona, "col·laborem amb 847 entitats socials, la qual cosa s'ha traduït en el lliurament de 25.200 tones de productes de primera necessitat". Això mateix, equival a "més de 420.000 carros de la compra". A Catalunya, totes les botigues de la cadena contribueixen diàriament amb donacions a entitats i organitzacions benèfiques.

Mercadona i la seva llarga llista de col·laboracions

Durant 2024, l'empresa va lliurar 3.117 tones d'aliments a 166 entitats catalanes. El que en aquest cas es tradueix en 51.956 carros de la compra. Entre aquestes organitzacions destaquen els bancs d'aliments de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.

També la Creu Roja a Catalunya, Càritas, el Banc de Productes no Alimentaris La Nau i diversos menjadors socials. La distribució de les donacions a Catalunya ha estat la següent. Concretament, ha repartit més de 2.300 tones a entitats de Barcelona, més de 342 a Tarragona, 316 a Girona i 150 a Lleida.

Així mateix, Mercadona ha participat activament en campanyes com el Recapte de Primavera i el Gran Recapte de novembre. Aquest any, la cadena ha posat a disposició de totes dues iniciatives més de 1.600 botigues perquè els clients poguessin fer donacions. Gràcies a aquesta col·laboració, s'han recaptat més de 3,8 milions d'euros, destinats íntegrament a la compra d'aliments.

Paral·lelament, Mercadona manté un ferm compromís amb la sostenibilitat i la responsabilitat social. Des de 2011, és sòcia del Pacte Mundial de les Nacions Unides i dona suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El seu Pla d'Acció Social inclou iniciatives com el Projecte Trencadís, que fomenta la inclusió laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.

Una empresa amb objectius clars

En l'àmbit mediambiental, la companyia treballa en l'optimització logística, l'eficiència energètica i l'economia circular. De la mateixa manera, impulsa el Projecte de Distribució Urbana Sostenible per millorar la qualitat de l'aire a les ciutats mitjançant l'ús de camions i furgonetes amb tecnologies més netes. Amb aquestes accions, Mercadona referma el seu compromís amb el benestar social i la sostenibilitat.

Consolidant-se com una de les empreses líders en responsabilitat social corporativa. Un exemple dins i fora de les seves botigues. Un motiu més per continuar apostant per aquest tipus de supermercats.