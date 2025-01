Adeu, Lidl: aquest és el supermercat que enamora amb els seus descomptes, segons l'OCU

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat recentment la seva enquesta anual de satisfacció de supermercats. Anar a comprar al mateix lloc és una pràctica de confiança cap a un espai que ofereix seguretat al comprador. Però també confiança en els seus productes i preus.

Una cosa semblant és el que els passa als clients d'Esclat, ja que aquest supermercat ha estat destacat com el millor valorat pels consumidors. L'enquesta, que va comptar amb la participació de gairebé 4.900 consumidors, va avaluar 46 cadenes de supermercats i hipermercats en funció de diversos criteris. Com la qualitat dels productes, la varietat, els preus i l'atenció al client.

Esclat i Bonpreu van liderar el rànquing de satisfacció. D'aquesta manera, van aconseguir superar cadenes nacionals com El Corte Inglés, Hipercor i Aldi. Esclat és una cadena d'hipermercats que forma part del Grup Bonpreu, una empresa d'alimentació amb seu a Les Masies de Voltregà, Barcelona.

Esclat té un paper arrelat a Catalunya

El grup compta amb aproximadament 150 establiments a Catalunya i empra uns 6.200 treballadors. A més d'Esclat, el grup opera sota les marques Bonpreu, supermercats de mida petita o mitjana, i Esclatoil. Els consumidors van valorar especialment la qualitat dels productes i aliments oferts per Esclat.

Així com l'àmplia gamma disponible en els seus establiments. Aquests factors van ser determinants perquè la cadena obtingués la màxima puntuació en l'enquesta de l'OCU. És rellevant destacar que, malgrat la popularitat de cadenes com Mercadona, Lidl i Carrefour, aquestes no van ocupar les primeres posicions en el rànquing.

De fet, Carrefour Express es va situar en l'última posició de la llista. Pel que fa als hàbits de compra, l'enquesta va revelar que només un de cada quatre consumidors opta per realitzar les seves compres en línia. Entre els que prefereixen aquesta modalitat, Bonpreu va ser la cadena més valorada, seguida de Consum, Mercadona, Amazon Fresh, Dia i El Corte Inglés.

Esclat i la despesa dels seus consumidors

La despesa mensual mitjana el 2024 va ser de 396 euros, lleugerament superior als 392 euros de l'any anterior. Aquesta despesa no només reflecteix la compra d'aliments, sinó també d'altres productes adquirits als supermercats. A més, varia segons el nombre de membres de la llar.

Per exemple, una família de quatre persones pot arribar a gastar 500 euros al mes només en compres de supermercat. La destacada posició d'Esclat en l'enquesta posa de manifest la importància d'oferir productes d'alta qualitat i una àmplia varietat per satisfer les expectatives dels consumidors. Així mateix, reflecteix la preferència de molts clients per cadenes més locals que prioritzen la qualitat i el servei al client sobre l'expansió nacional.