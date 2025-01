Aquest és el producte de Mercadona que més compren els esportistes: qualitat per molt poc

Mercadona compta en el seu assortiment amb clares d'ou pasteuritzades, un producte versàtil i saludable que ha guanyat popularitat entre esportistes. Aquestes clares destaquen pel seu alt contingut en proteïnes i la seva baixa aportació calòrica, convertint-se en una opció ideal per a aquells que busquen cuidar la seva alimentació. Disponibles en dos formats, permeten ajustar el consum segons les necessitats de cada persona.

Propietats i beneficis de les clares d'ou de Mercadona

Les clares d'ou són una excel·lent font de proteïnes, amb aproximadament 11 grams per cada 100 ml, ideals per augmentar la ingesta proteica. A més, contenen només 42 quilocalories, sense greixos ni colesterol, cosa que les fa aptes per a dietes de control de pes. En estar pasteuritzades, poden consumir-se en cru amb total seguretat, evitant riscos associats a l'ou fresc.

Aquest producte és especialment popular entre esportistes que busquen una font de proteïna pura i fàcil de digerir. Les clares poden utilitzar-se per fer batuts proteics o com a base per a truites sense greixos afegits. També són una opció perfecta per a aquells que desitgen reduir el consum de rovells sense renunciar als beneficis nutricionals de l'ou.

Un altre dels seus punts forts és la seva presentació en ampolles amb mesurador a l'etiqueta. Això facilita el control de la quantitat utilitzada en cada preparació. D'aquesta manera, els usuaris poden dosificar amb precisió el nombre de clares que necessiten, evitant desaprofitaments i optimitzant el seu ús.

Formats, preus i usos culinaris

Mercadona ofereix les seves clares d'ou pasteuritzades en dos formats per adaptar-se a diferents consums. L'ampolla de 300 ml, que equival a 9 clares, és ideal per a un ús esporàdic o receptes puntuals té un preu d'1,55 euros. L'ampolla d'1 litre, amb 30 clares, és l'opció preferida per aquells que les consumeixen diàriament, especialment esportistes, i costa 2,50 euros.

Les clares d'ou tenen múltiples aplicacions a la cuina. Són indispensables en rebosteria per a l'elaboració de merengues, bescuits, soufflés i mousses, aportant lleugeresa i esponjositat a les preparacions. També s'utilitzen a la cuina salada per fer truites, creps o remenats sense greixos, combinades amb verdures o tonyina.

Per conservar-les en bon estat, és recomanable mantenir les ampolles refrigerades entre 0 i 4 ºC. A més, cal consumir-les en un termini màxim de quatre dies després d'obrir-les. Encara que algunes persones opten per congelar-les, l'ideal és respectar les indicacions del fabricant per mantenir la seva qualitat i frescor.

Gràcies a la seva accessibilitat i practicitat, les clares d'ou de Mercadona s'han convertit en un producte imprescindible. Sobretot per a aquells que busquen una alternativa saludable i fàcil d'incorporar en la seva dieta diària. La seva versatilitat i alt valor nutricional les fan una excel·lent opció per enriquir qualsevol menú sense complicacions.

Preus i ofertes actualitzats el dia 29/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis