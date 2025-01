Aquest divendres arriba a Lidl el producte que feia temps que buscaves: luxe per 7 euros

A partir d'aquest divendres, Lidl introdueix a les seves botigues un innovador set d'estalvi d'aigua dissenyat per reduir el consum domèstic. Aquest conjunt és ideal per a aquells que busquen eficiència i sostenibilitat en les seves rutines diàries. Amb un preu de 7,99 euros, promet ser una solució accessible per a totes les llars.

Així és el set d'estalvi d'aigua de Lidl

El set inclou sis reguladors de cabal, compatibles amb la majoria de les aixetes estàndard de cuina i bany. Aquests dispositius permeten limitar el flux d'aigua sense comprometre la pressió, aconseguint un estalvi de fins al 40% en el consum. Fabricats en acer inoxidable i plàstic d'alta qualitat, garanteixen durabilitat i resistència.

A més, el paquet conté carcasses de llautó amb diferents tipus de rosca (M22 i M24), assegurant una adaptació òptima a diverses aixetes. També s'inclouen juntes tòriques i una clau per a airejador, facilitant una instal·lació senzilla i sense complicacions. És important destacar que aquest set no és apte per a dispositius de baixa pressió.

La classificació de soroll LGA I assegura un funcionament silenciós, evitant molèsties durant el seu ús. Amb aquest set, els usuaris poden contribuir a la cura del medi ambient i, al mateix temps, reduir la seva factura d'aigua mensual.

Beneficis d'utilitzar el set d'estalvi d'aigua a la llar

La instal·lació d'aquests reguladors és senzilla i no requereix eines especialitzades. En pocs minuts, és possible equipar les aixetes de la llar amb aquests dispositius. D'aquesta manera, començaràs a notar una reducció en el consum d'aigua des del primer dia.

En limitar el cabal sense afectar la pressió, es manté la comoditat en activitats diàries com rentar plats o mans. Això és especialment útil en zones amb restriccions d'aigua o durant èpoques de sequera.

El set de Lidl ofereix una solució econòmica que, a més, està fabricada amb materials de qualitat que asseguren una llarga vida útil del producte. Incorporar aquest set a la llar no només beneficia la butxaca. També representa un compromís amb el medi ambient, promovent un ús responsable dels recursos hídrics.

Amb iniciatives com aquesta, Lidl reforça el seu compromís amb la sostenibilitat i ofereix als seus clients eines pràctiques per contribuir a la cura del planeta. Aquest set estarà disponible a botigues a partir d'aquest divendres, brindant una oportunitat perfecta per a aquells que busquen millorar l'eficiència hídrica a les seves llars.

Preus i ofertes actualitzats el dia 29/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis