Els 5 canvis que KFC està fent aquest 2025 als Estats Units i al món

KFC es prepara per a un any de transformació. La cadena de pollastre fregit renovarà el seu menú, actualitzarà restaurants i apostarà per la tecnologia. També afrontarà desafiaments importants.

Segons Mashed, la marca busca atreure nous clients sense perdre la seva identitat. Les seves estratègies inclouen intel·ligència artificial, nous conceptes de restaurant i compromisos ambientals. Aquí t'expliquem els cinc canvis més rellevants:

Els 5 canvis de KFC aquest 2025

1. Restaurants amb tecnologia avançada

KFC aposta per la modernització amb "KFC Original". Aquest nou concepte inclou comandes digitals, una cuina més eficient i un disseny renovat.

La primera prova a Florida va ser exitosa. Per això, al febrer de 2025, KFC transformarà sis restaurants a Dallas amb aquest model, segons Mashed.

També continuarà l'expansió de "Saucy by KFC", un format centrat en pollastre sense os amb salses variades. En el futur, inclourà entreteniment en viu.

2. Noves opcions en el menú

KFC ha llançat un menú més variat i assequible. Destaquen els bols carregats per $5, amb ingredients com salsa Nashville hot, macarrons amb formatge i patates fregides.

A més, ha incorporat dos bols inspirats en el menjar coreà, disponibles només en la seva aplicació.

En altres països, KFC també innova. A Singapur, ha rellançat el pollastre amb cereal i una hamburguesa amb el mateix ingredient. A més, ha presentat una col·laboració exclusiva amb Mofusand, un personatge animat.

3. Un conflicte a Turquia

Mentre KFC creix al món, afronta problemes a Turquia. Yum! Brands, la seva empresa matriu, va retirar les llicències de franquícia a IS Gida, el seu soci en aquest país.

La raó: l'operador no va complir amb els estàndards de la marca. Això ha provocat el tancament de 283 restaurants de KFC i Pizza Hut, segons Mashed.

Yum! Brands espera reobrir-los aviat. Analitza noves associacions o assumir el control directe de les operacions.

4. Sostenibilitat com a prioritat

KFC busca reduir el seu impacte ambiental. El seu objectiu és que, per a 2025, tots els seus envasos siguin reutilitzables, reciclables o compostables.

Ja ha aconseguit avenços. Utilitza energies renovables a l'Equador i els Països Baixos, i promou ingredients locals a França i Kenya. També ha nomenat el seu primer cap global de sostenibilitat.

No obstant això, Yum! Brands ha reduït només un 3% de plàstics verges en tres anys, quan la meta per a 2025 és del 10%.

5. Exclusives internacionals que generen polèmica

Alguns productes només estan disponibles en certs països, cosa que ha molestat els clients. Per exemple, la col·laboració de KFC amb "El juego del calamar", llançada al desembre de 2024, només està disponible a Espanya. Molts fans esperen que arribi a més mercats.

KFC continua innovant. Però el seu èxit dependrà de com equilibri tradició i canvi en un mercat cada vegada més competitiu.