Ni Lidl, ni Aldi: El formatge més deliciós acaba d'arribar a Mercadona i ja arrasa

Mercadona no deixa de sorprendre els seus clients amb noves propostes que fan que cada visita al supermercat sigui una experiència única. Aquest divendres, la cadena de supermercats llança una novetat que segur encantarà als fanàtics del formatge. Una de les categories més destacades a Mercadona continua sent la de productes làctics, i aquesta nova oferta promet ser una de les més demandades.

La nova joia de Mercadona en forma de formatge

Aquest nou formatge de Mercadona és una barreja de tres llets: vaca, ovella i cabra. La combinació d'aquests ingredients li confereix una textura única i un sabor robust que ressalta en cada mos. Amb una intensitat de sabor de 6 sobre 7, és perfecte per a aquells que busquen un formatge amb caràcter.

Aquest formatge és ideal per acompanyar una gran varietat de plats, des de taules de formatges fins a amanides o pasta. Gràcies al seu sabor intens, pot ser l'ingredient estrella dels teus plats, proporcionant un toc sofisticat i deliciós. La textura ferma del formatge el fa perfecte per tallar-lo i que quedi presentable per a un aperitiu.

Una de les millors característiques d'aquest formatge és la seva capacitat per realçar qualsevol menjar. Des d'una simple torrada fins a una recepta més elaborada, aquest formatge s'adapta perfectament a diverses combinacions, brindant sempre un toc deliciós. A més, sent un formatge anyenc, el seu sabor està perfectament equilibrat, cosa que el fa encara més irresistible per a aquells que gaudeixen de formatges curats.

Un formatge cridat a ser un nou èxit de Mercadona

Aquest formatge es presenta en cunyes de 370 grams, cosa que el converteix en una opció perfecta per gaudir en diversos àpats. La seva mida és ideal tant per compartir en reunions familiars o amb amics com per gaudir en solitari. El format de 370 grams garanteix que puguis aprofitar al màxim el seu sabor sense necessitat de comprar grans quantitats.

Mercadona ofereix aquest formatge a un preu de 6,20 euros per cunya, ideal per a aquells que busquen productes de qualitat a bon preu. Aquesta relació qualitat-preu és una de les principals raons per les quals aquest formatge s'ha convertit en una opció popular a les botigues Mercadona.

A més del seu excel·lent sabor i preu, el formatge anyenc torrat de Mercadona és també una opció saludable. Sent un producte elaborat amb llet d'alta qualitat i sense additius innecessaris, és una elecció perfecta per a aquells que busquen un formatge natural. El seu perfil nutricional equilibrat el converteix en una opció ideal per a aquells que gaudeixen d'un formatge saborós sense renunciar a la salut.

Aquest formatge és perfecte per acompanyar els teus plats més creatius i oferir a la teva família i amics una experiència gastronòmica única. Si encara no l'has provat, no perdis l'oportunitat de fer-ho en la teva pròxima visita a Mercadona.

Preus i ofertes actualitzats el dia 13/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis