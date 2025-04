David Rodríguez i Anabel Pantoja arriben al límit: ja han fet el pas definitiu

David Rodríguez i Anabel Pantoja porten des de fa uns mesos travessant una situació molt delicada des de l'ingrés de la seva filla en un centre hospitalari a Gran Canària. La parella porta des de llavors en el punt de mira mediàtic i cadascun dels seus moviments és analitzat des de diferents angles. Ara, després de conèixer-se una nova denúncia per presumpte delicte de maltractament infantil, Anabel i David han decidit seguir amb la seva vida i gaudeixen ja de la Setmana Santa.

La neboda d'Isabel Pantoja i el pare de la seva filla porten uns dies a la capital cordovesa, terra natal del fisioterapeuta. Aliens als rumors de crisi, la parella s'ha deixat veure pels carrers de la citada ciutat andalusa. En concret, el Diumenge de Rams David va sortir com a costaler en la processó de la Germandat i Confraria del Nostre Pare Jesús de les Penes i María Santíssima de l'Esperança.

Anabel Pantoja i el seu xicot gaudeixen ja de la Setmana Santa cordovesa

Testimoni excepcional, la filla del difunt Bernardo Pantoja, que esperava a les portes del temple la sortida de la processó. Molt pendent de la seva filla, a la qual portava en braços, Anabel va veure com el seu xicot s'acostava a saludar-les. L'andalús agafava la seva nena davant la mirada orgullosa de la influencer que va voler gravar l'escena amb el seu telèfon mòbil.

Tanmateix, la felicitat d'Anabel es va veure interrompuda davant la presència dels reporters. Pantoja no va dissimular el seu enuig. "Ja n'hi ha prou, també heu d'estar aquí?", reaccionava, mostrant una vegada més que li incomoda la premsa.

"Estic estupendament esperant que vingui el pas. Em deixeu si us plau que estic amb la meva filla. Em deixeu si us plau?", insistia novament Anabel.

El seu xicot, tanmateix, mostrava una actitud molt més relaxada. El jove, estava emocionat de sortir per primera vegada com a costaler des que es va convertir en pare. David va somriure a les càmeres, però va preferir no donar explicacions sobre com es troba.

Anabel Pantoja gaudeix aquests dies aliena a l'última denúncia que ha rebut

Malgrat que Anabel es va mostrar esquiva amb els reporters, el cert és que en el seu perfil de xarxes ja ha deixat constància del que per a ella signifiquen aquestes dates. La influencer ha pujat un vídeo en el qual mostra als seus seguidors com és la seva Setmana Santa. Una gravació en la qual apareix David Rodríguez agafant en braços a Alma mentre esperen per gaudir de la processó.

La parella s'ha mostrat feliç després d'uns mesos en què han estat centrats en la recuperació de la seva nena i en la investigació judicial que encara segueix oberta. Ambdós estan intentant recuperar la normalitat en la seva vida des que a principis de gener la petita Alma hagué de ser ingressada.

Amb el que no comptaven a aquestes altures és que fossin novament denunciats. Ha estat l'advocat Jesús Alexis Bethencourt Rosillo qui considera que Anabel i David podrien haver comès un delicte de maltractament infantil sobre la seva filla.

En concret, per "obtenir un lucre directe o indirecte a les xarxes socials" emprant "la imatge i vivència íntima dels menors". A l'espera de saber si la denúncia s'admet a tràmit, la parella segueix endavant amb la seva vida i gaudeix de la Setmana Santa.