Què ofereix CaixaBank en domiciliar la nòmina

CaixaBank té en marxa una atractiva promoció per a aquells que domiciliïn la seva nòmina a l'entitat. Aquesta acció promocional ofereix un abonament directe en el compte.

Així, les nòmines domiciliades d'almenys 900 euros rebran 150 euros addicionals, mentre que per a les nòmines de 1.500 euros o més, la recompensa augmentarà a 250 euros. A més, els clients que ho prefereixin, en lloc de l'abonament en el compte, podran optar a un televisor Samsung o a un cupó d'entre 200 i 400 euros per utilitzar al portal de consum Facilitea, amb una àmplia oferta en productes d'electrònica, llar, mobilitat, esport i oci.

Aquestes promocions estan disponibles a la pàgina web de CaixaBank i a les més de 4.000 oficines de l'entitat a tot Espanya.

Beneficis de domiciliar la teva nòmina amb CaixaBank

Els clients que domiciliïn la seva nòmina amb CaixaBank passaran a formar part del programa Dia a Dia de CaixaBank, que ofereix un paquet gratuït de serveis financers bàsics.

Aquest paquet inclou un compte corrent sense comissions, una targeta de crèdit My Card sense quotes d'emissió ni manteniment, transferències SEPA estàndard en euros a tota la Unió Europea, ús de la banca digital i xecs nacionals, entre altres beneficis.

Per poder beneficiar-se d'aquesta promoció, els clients han de complir amb uns requisits de vinculació: la domiciliació d'almenys tres rebuts, la realització d'un mínim de tres compres amb targeta per trimestre i un compromís de permanència a CaixaBank durant almenys 24 mesos.

A més, domiciliar la nòmina a CaixaBank té altres molts beneficis, com l'accés a la major xarxa de caixers i oficines d'Espanya, amb més de 12.000 caixers i més de 4.000 oficines repartides per tot el país, així com disposar de l'app bancària més capdavantera en funcionalitats, amb opcions que van des d'enviaments de diners per Bizum fins a la gestió integral d'una hipoteca, passant per avisos de si el rebut que s'ha de carregar en compte és superior a l'habitual o anàlisi dels ingressos i despeses de cada mes.