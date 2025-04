Gir de 180º després de l'exclusiva de Rocío Carrasco i Belén Esteban: 'És un disbarat'

Rocío Carrasco torna a la televisió per la porta gran. La filla de Rocío Jurado debutarà en unes setmanes en el nou espai La familia de la tele. Un fet del qual Diego Arrabal s'ha fet ressò en el seu canal de YouTube: "És un disbarat", qualificava l'andalús avançant una informació amb la qual altres mitjans no comptaven.

El paparazzi ha estat el primer a explicar quin serà el comès de l'ex d'Antonio David Flores en el programa de La 1 de Televisió Espanyola. Un format en el qual Rocío coincidirà, entre altres, amb Belén Esteban, María Patiño o Lydia Lozano. Segons Arrabal, el que Carrasco farà serà sotmetre's a proves semblants a les que es duen a terme a El Desafío d'Antena 3.

EXCLUSIVA. ROCÍO CARRASCO. DESVELAMOS SU NUEVO TRABAJO EN RTVE.

Arrabal deixava caure que per ara no queda clar quant de temps romandrà Rocío Carrasco en el nou format de la cadena pública. El que sí ha explicat és que no s'asseurà al costat de la resta de col·laboradors a comentar les notícies de la crònica rosa.

Diego Arrabal destapa quin serà el paper de Rocío Carrasco en el nou espai de Televisió Espanyola

Juntament amb Rocío hi serà també Belén Esteban qui intervindrà com a col·laboradora especial. Precisament és amb aquestes paraules amb les quals la cadena pública anunciava la presència de l'ex de Jesulín de Ubrique en la seva nova aposta per a la franja de les tardes.

L'objectiu és que l'espai mostri en directe aspectes de la vida quotidiana i que, a més d'informar i entretenir, sigui útil a l'espectador.

Cal recordar també que Rocío i Belén van acostar postures després de l'emissió de Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Les paraules de l'ex d'Antonio David van fer recapacitar la de Paracuellos qui va demanar perdó en públic a Rocío. Després de ser una de les persones més crítiques amb l'actitud de Carrasco cap als seus fills, finalment la tertuliana no va tenir cap problema a reconèixer que es va equivocar.

Rocío Carrasco coincidirà amb Belén Esteban a la cadena pública

Més enllà de si Belén Esteban i Rocío Carrasco compartiran o no plató, el cert és que ambdues tenen en comú un passat a Mediaset. Amb tot, per a la filla de Rocío Jurado aquest no serà el seu primer treball a Televisió Espanyola.

Després de l'emissió de la seva docuserie Rocío va fer el salt a la pública com a participant de Bake Off. Famosos al horno. Després va intervenir a Lazos de sangre i a Mañaneros on va tenir ocasió de recordar els seus pares.

Ara, amb el seu fitxatge per La familia de la tele Rocío Carrasco suma una feina més a la llista de projectes que té entre mans. A més de la televisió, la dona de Fidel Albiac continua amb el musical sobre la seva mare, amb la preparació de la sèrie sobre els seus pares i amb la seva línia de cosmètics.