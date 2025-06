Sorpresa a Catalunya: el petit i desconegut poble que triomfa amb les seves magdalenes

A la part alta d'una zona muntanyosa de Tarragona, un poble diminut està donant molt de què parlar. Envoltada de tranquil·litat i natura, aquest lloc ha captat l'atenció de visitants que arriben des de punts molt diversos. El motiu del seu èxit no rau en grans monuments ni festivals multitudinaris, sinó en les seves irresistibles magdalenes artesanals.

Mont-ral, a l'Alt Camp, és la llar d'El Forn de Mont-ral, un obrador artesanal que produeix milers d'unitats de magdalenes a la setmana. Tant és així que molts ja el coneixen com el veritable “paradís de les magdalenes”. La seva fama ha anat creixent fins a atreure excursionistes i turistes de diferents punts del país.

El secret està al forn

El Forn de Mont-ral destaca per la qualitat dels seus productes, elaborats sempre amb ingredients de proximitat. Les magdalenes es preparen amb farines de blat i d'espelta integral ecològica, oferint opcions per a tots els gustos. N'hi ha de clàssiques, de xocolata, però també combinacions originals com les de mató amb gerds o pinya i coco, segons revela Diari Més.

A la seva pàgina web es poden consultar tots els preus disponibles. Els paquets de quatre magdalenes clàssiques tenen un preu des de 4,40 euros, mentre que els de sabors especials costen fins a 6,60 euros. A més, compten amb caixes de 12 unitats que van des de 17,50 euros les clàssiques fins a 28 euros les varietats més innovadores.

A més de magdalenes, aquest forn ofereix altres delícies com croissants, coques i pa artesanal amb massa mare. El seu local principal es troba al número 15 del Carrer Major, a Mont-ral.

Obre de dijous a dilluns de 08:30 a 13:30 h, mentre que roman tancat els dimarts i dimecres. També disposen d'un segon punt de venda a Prades, al Carrer de la Muralla, obert els dissabtes i diumenges en el mateix horari.

Una parada imprescindible entre muntanyes

Mont-ral, amb tot just 184 habitants, està envoltat de natura, cosa que el converteix en una escapada perfecta per a qui busca desconnectar de la ciutat i gaudir d'un bon esmorzar. Situat en plena serra de Prades, ofereix un entorn ideal per practicar senderisme, escalada o espeleologia. El seu patrimoni inclou llocs destacats com l'Església de Sant Pere, que aporta un toc cultural al paisatge al costat dels rius Brugent i Glorieta.

Per arribar des de Barcelona a Mont-ral, la ruta més directa és agafar l'AP-7 en direcció a Tarragona. Un cop a Tarragona, s'ha d'agafar la C-14 cap a Mont-ral. És important tenir en compte que l'AP-7 és una autopista de peatge, per la qual cosa cal considerar el cost addicional.

Pel que fa al transport públic, hi ha opcions d'autobusos que connecten Barcelona amb localitats properes a Mont-ral, com Alcover. Des d'allà, es pot agafar un taxi o utilitzar altres mitjans per arribar a Mont-ral. Tanmateix, el servei de transport públic és limitat, per la qual cosa es recomana verificar els horaris i freqüències amb antelació.