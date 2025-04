De La Raíz a Oques Grasses: Aquest és el festival que no et pots perdre aquest estiu

El Cabró Rock Estiu 2025 se celebrarà el 13 i 14 de juny al Recinte Firal de Vic, i ja està causant gran expectació. Aquest festival, un dels més importants de la temporada, reunirà grans noms de la música nacional per oferir un cap de setmana ple de bona música, energia i ambient festiu. El cartell d'aquest any promet ser una barreja perfecta de gèneres i estils, assegurant una experiència única per a tots els assistents.

Un cartell per a tots els gustos

El Cabró Rock Estiu sempre s'ha caracteritzat per la seva diversitat musical, i en aquesta edició no serà diferent. Els assistents podran gaudir de bandes de rock, ska, pop i música alternativa, la qual cosa garantirà que hi hagi alguna cosa per a cada tipus de públic.

Divendres 13 de juny: El primer dia del festival comptarà amb una programació de luxe. Entre els grups més destacats es troben:



Oques Grasses: La banda més esperada del dia, coneguda pel seu estil fresc i la seva barreja de reggae i ska.



Mushka: Amb el seu so únic i la seva proposta innovadora, segur que faran vibrar el públic.



Els Catarres: El grup català que ha conquerit milers de fans amb el seu estil pop-rock, pujarà a l'escenari amb la seva energia contagiosa.



Doctor Prats: La banda coneguda per la seva potent barreja de rock, reggae i ska, que promet una actuació plena de ritme i energia.



Maria Jaume: Amb la seva proposta fresca de folk i pop, Maria Jaume es presentarà com un dels talents emergents de la música catalana.



Maig: La banda d'indie-rock catalana portarà el seu característic so per encendre la nit.



Les Que Faltaband: Un grup que no deixarà indiferent a ningú amb el seu estil trencador i original.



DJ Trapella: Per tancar la jornada, Trapella portarà el millor de la música electrònica, garantint una festa fins a altes hores de la matinada.



Dissabte 14 de juny: El segon dia del festival estarà igualment carregat d'actuacions destacades, entre elles:

La Raíz: El grup valencià, que és un dels principals referents de l'ska i el reggae a Espanya, serà un dels grans atractius de la jornada.



The Tyets: Amb el seu estil fresc i actual, The Tyets arriba al festival per oferir una actuació plena d'energia.



Figa Flawas: La banda de moda, la més del moment, que ha captivat la crítica i el públic pel seu estil únic.



Els Pets: La banda de pop-rock més famosa de Catalunya pujarà a l'escenari amb el seu ampli repertori d'èxits.



La Fúmiga: Els coneguts per la seva barreja de música festiva, ska i reggae oferiran una actuació per al record.



Ginestà: Amb el seu característic estil folk-pop, Ginestà arriba per sorprendre amb les seves emotives cançons.



Los Manolos: La banda que ha fet un gir a la rumba i el flamenc, portant la festa a tots els racons del festival.



Gea: La banda catalana amb una proposta fresca i actual, ideal per continuar la jornada amb bon ritme.



DJ Nàtura: Per tancar el festival amb brotxa d'or, DJ Nàtura ens farà ballar fins al final amb la seva selecció de música electrònica i pop.

Entrades i preus

Les entrades d'un sol dia per al divendres 13 i el dissabte 14 ja estan disponibles. Tingues en compte que l'abonament de dos dies ja s'ha esgotat. Les entrades estan a la venda a la web oficial del Cabró Rock. No et quedis sense la teva, ja que el festival promet ser un dels més grans de la temporada.