Ningú coneixia aquest poble amagat de Tarragona i és perfecte per passar Setmana Santa

Durant els dies de descans, molts busquen un lloc on desconnectar i gaudir de la tranquil·litat. Trobar un racó amb encant, on la història i la natura es barregin, és sempre una bona opció. I si a això s'hi suma la possibilitat de degustar productes locals de gran qualitat, l'escapada es converteix en una experiència inoblidable.

Al cor de Catalunya, La Vilella Baixa és un poble que sembla tret d'un conte. Els seus carrers empedrats, les imponents cases de diverses plantes i l'entorn de vinyes el converteixen en una destinació perfecta per a Semana Santa. Malgrat la seva mida, la seva riquesa cultural i gastronòmica el fan digne de ser descobert.

Què fer a La Vilella Baixa

Aquest poble, conegut com la “Nova York del Priorat” per l'alçada de les seves cases al vessant, ofereix una experiència única. El primer que crida l'atenció és el seu nucli antic, amb carrers medievals com el famós "Carrer que no passa", un racó encantador sense sortida que conserva la seva essència històrica. A més, l'església renaixentista de Sant Joan Baptista, del segle XVIII, és un altre punt imprescindible en la visita.

Els amants de l'enoturisme tenen aquí una oportunitat immillorable per conèixer els vins del Priorat i Montsant. La Ruta del Vi del Priorat permet visitar cellers, realitzar tastos i descobrir el procés d'elaboració d'aquests vins de renom internacional. També es pot explorar la tradició de l'oli d'oliva, un altre dels grans tresors gastronòmics de la zona, visitant almàsseres locals.

Per als més aventurers, els voltants del poble ofereixen rutes de senderisme espectaculars. Camins que porten a la serra del Montsant, amb vistes impressionants i una connexió total amb la natura.

Una altra opció és recórrer el Barranc d'Escaladei, des d'on es pot apreciar l'arquitectura singular del poble amb les seves cases elevades. També és recomanable passejar pel Carrer Riu i el pont medieval que creua el riu Montsant.

Aquells que prefereixin el cicloturisme poden seguir la ruta de les Muntanyes de la Costa Daurada, que passa pel Priorat i travessa paisatges increïbles. I si el pla és més relaxat, sempre hi ha l'opció de seure en una terrassa, gaudir de l'ambient tranquil del poble i degustar els productes locals amb un bon vi.

On és i quants habitants té

La Vilella Baixa es troba a la comarca del Priorat, a la província de Tarragona. És a uns 60 quilòmetres de la ciutat de Tarragona i a aproximadament dues hores en cotxe des de Barcelona. És un poble petit, amb només 207 habitants, cosa que el converteix en una destinació perfecta per a aquells que busquen pau i tranquil·litat.

Malgrat la seva mida reduïda, el seu encant és innegable i la seva història és present a cada racó. És el lloc ideal per a una escapada de Semana Santa en què gaudir de la natura, la gastronomia i l'enoturisme en un entorn autèntic i acollidor.