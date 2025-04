Ja és oficial: aquest és el conegut supermercat que obrirà 200 botigues molt aviat

El sector de la distribució a Espanya està dominat per gegants com Mercadona i Lidl. No obstant això, una cooperativa històrica ha decidit fer un pas audaç cap al futur. Aquest supermercat ha llançat un ambiciós Pla Estratègic amb un clar objectiu: obrir un gran nombre de botigues en els pròxims quatre anys.

L'anunci es va fer durant la Convenció Nacional de Socis, que va tenir lloc a Aranjuez. Aquest esdeveniment va reunir més de 300 socis i va marcar un punt d'inflexió en l'estratègia de creixement de la cooperativa. A partir d'aquest moment, Unide busca expandir la seva xarxa i augmentar significativament el seu volum de vendes.

Una expansió sense precedents

Unide ha donat a conèixer el seu Pla Unide 2.0, que té com a objectiu obrir més de 200 noves botigues entre 2025 i 2028. Aquest creixement es fonamenta en un model cooperatiu que afavoreix la proximitat amb els clients i l'aposta pel comerç local. En lloc de centrar-se en grans àrees urbanes, la cooperativa se centra en petites localitats, cosa que li permet connectar amb comunitats que no estan tan ben ateses.

Actualment, més de la meitat de les botigues d'Unide es troben en municipis de menys de 5.000 habitants. Aquesta característica de la cooperativa ha estat destacada per Miguel Gómez Herrero, alcalde d'Aranjuez, qui va subratllar la importància dels comerços en petites poblacions.

Unide s'ha demostrat com un pilar en l'economia local, contribuint al desenvolupament de comunitats en les quals altres marques no tenen presència. Actualment, ja compta amb 563 botigues a Espanya, per la qual cosa amb el seu pla d'expansió, arribaria a gairebé 1.000 establiments.

Innovació i modernització com a claus de l'èxit

El Pla Unide 2.0 també posa el focus en la modernització i la innovació. La cooperativa ha previst destinar una part important del seu pressupost a millorar la logística i optimitzar la distribució. Unide invertirà 10 milions d'euros en aquests aspectes, cosa que li permetrà millorar la xarxa de subministrament i assegurar que els seus productes arribin de manera eficient a totes les botigues.

A més de la logística, Unide està impulsant la renovació dels seus establiments, amb una inversió de 3 milions d'euros. Aquesta modernització dels locals permetrà oferir una millor experiència de compra als clients, que es beneficiaran d'un ambient més còmode i accessible. S'estan implementant programes de formació per als socis, cosa que ajudarà a millorar la gestió dels comerços i la competitivitat de la cooperativa.

Amb aquesta aposta per la innovació, la proximitat i la modernització, Unide es posiciona com una alternativa real davant les grans cadenes de distribució. El seu Pla Estratègic marca l'inici d'una nova era per a la cooperativa, que busca consolidar-se com a líder en el comerç detallista.