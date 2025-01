Adeu agències de viatge: surt a la llum el truc per aconseguir els vols més barats

Amb l'any nou, molts ja estan somiant amb les seves pròximes vacances. Escapades a la platja, rutes per Europa o aquell destí exòtic que sempre està a la llista de desitjos. Però, és clar, els preus dels bitllets poden jugar en contra i fer que aquest pla perfecte sembli inabastable.

I si existís una forma més senzilla de trobar vols barats? No parlem de remenar ofertes durant hores ni de seguir consells que mai funcionen. Aquest truc és real i està revolucionant com busquem viatges.

La funció oculta que ningú t'havia explicat

Existeix una eina que et mostra els dies més barats per viatjar, els més cars i quantes setmanes abans és millor reservar. Es tracta del “Generador d'estalvi” de Skyscanner, una funció poc coneguda, però que promet canviar les regles del joc.

Com funciona? És tan fàcil com buscar “Generador d'estalvi Skyscanner” a Google. Després de fer clic al primer enllaç, selecciones la teva ciutat d'origen, destí i mes de viatge. Per exemple, si estàs a Barcelona i planeges visitar Budapest, aquesta eina et mostra des del preu mitjà del vol fins a la data més econòmica per comprar-lo.

No necessites ser un expert en tecnologia ni dedicar hores a comparar preus. En qüestió de segons, tindràs tota la informació per prendre la millor decisió. Encara que està en versió beta i no inclou totes les ciutats, és un recurs imprescindible per a aquells que busquen estalviar.

Skyscanner: més enllà d'un cercador

Aquesta eina no és l'únic as sota la màniga de Skyscanner. La plataforma fa anys que es posiciona com una de les favorites per a aquells que busquen vols, hotels i lloguer de cotxes. I ara, amb aquesta eina, fa un pas més cap a la personalització i l'estalvi intel·ligent.

Segons la mateixa companyia, aquesta nova funció no només busca estalviar diners, sinó també temps. En oferir dades clares i directes, Skyscanner facilita la planificació de viatges fins i tot per als més inexperts. Tot i que encara té marge de millora, com incloure més destins, ja està marcant un abans i un després en com triem volar.

Així que ja ho saps, si aquest any vols viatjar més i gastar menys, dona una oportunitat al Generador d'estalvi. La teva butxaca i les teves ganes d'explorar t'ho agrairan! Mai havia estat tan fàcil planificar unes vacances sense trencar el pressupost.