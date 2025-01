L'escapada perfecta per a aquest Sant Valentí és a menys d'1 hora de Tarragona

A la Costa Daurada, hi ha un racó únic on el mar i la natura es combinen de manera espectacular, perfecte per a una escapada romàntica amb la teva parella. La seva calma i bellesa conviden a desconnectar i gaudir del moment. Si estàs buscant el destí ideal per a Sant Valentí, aquest és el lloc idoni.

L'Ampolla, amb les seves platges i paisatges, és el lloc perfecte per compartir moments especials amb la teva parella. L'encant d'aquest petit poble costaner et farà sentir que estàs en un altre món. Aquí, podràs gaudir de la tranquil·litat, la natura i, sobretot, de la companyia del teu ser estimat.

L'escapada perfecta a Sant Valentí

L'Hotel Flamingo, un hotel de quatre estrelles a l'Ampolla, ofereix una experiència romàntica perfecta per a aquest 14 de febrer. Un dels moments més destacats d'aquesta escapada és el creuer guiat pel Delta de l'Ebre.

Aquest passeig en vaixell d'1 hora i 30 minuts és ideal per explorar els paisatges únics de la regió. A bord, un guia expert et portarà a conèixer la fauna i flora del Delta de l'Ebre. Durant el recorregut, podràs gaudir d'un servei de bar perquè la teva experiència sigui encara més plaent.

En tornar a l'hotel, l'habitació estarà preparada amb un ambient romàntic, adornada amb pètals i espelmes, a més inclouen una ampolla de cava. Al matí, podràs gaudir d'un esmorzar bufet variat, que inclou pans, formatges, fruites, croissants i molt més. De 8:00 a 10:30 h, podràs degustar tot el que necessitis per començar el dia amb energia.

L'hotel també compta amb dues piscines, una exterior i una altra interior perfecta per a aquesta temporada. A més, si prefereixes compartir aquests moments amb la teva mascota, l'hotel accepta gossos petits per un suplement de 15 € per nit. El preu d'aquesta escapada va des de 114 € per nit per a dues persones, el que inclou allotjament en una habitació doble estàndard, esmorzar i tots els detalls especials esmentats.

Natura i encant a l'Ampolla

L'Ampolla, amb uns 3.300 habitants, és coneguda com la porta del Delta de l'Ebre. Aquest petit municipi ofereix una barreja perfecta de mar i muntanya. Als seus voltants trobaràs la Badia del Fangar, un lloc ideal per gaudir d'un passeig en caiac o simplement per relaxar-te i admirar la bellesa del paisatge natural.

El port de l'Ampolla és un altre dels punts que no et pots perdre, és perfecte per fer un passeig romàntic vora el mar. A més, si t'agrada la natura, el Jardí Botànic Medicinal Ecoherbes Park és el lloc ideal per perdre's. Aquí podràs veure més de 400 espècies de plantes aromàtiques i medicinals.

Amb els seus paisatges de somni, les seves platges i el seu ambient tranquil, l'Ampolla és el destí perfecte per a una escapada romàntica. Si busques un lloc per relaxar-te, gaudir del mar i la natura, i viure moments inoblidables amb la teva parella, aquest és el lloc ideal.