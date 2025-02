El racó a 1 hora de Barcelona que ofereix la millor escapada de Sant Valentí el 2025

Hi ha llocs que semblen estar fets per desconnectar del món i gaudir de moments únics. En plena natura, envoltat de tranquil·litat, es troba una destinació ideal per sorprendre la teva parella en Sant Valentí. Un lloc on el relax, la gastronomia i el romanticisme es combinen a la perfecció.

Calders, un petit municipi a la comarca del Moianès, és una opció perfecta per a una escapada especial. Amb només 1.114 habitants, ofereix un ambient acollidor i exclusiu. El seu entorn natural i la seva oferta d'allotjament el converteixen en una destinació ideal per viure una experiència inoblidable en parella.

Un pla romàntic per Sant Valentí

L'Hotel Urbisol, situat en un entorn idíl·lic, ha dissenyat una experiència pensada per a parelles que busquen una celebració especial. El paquet inclou una nit a l'habitació New Suite, amb banyera d'hidromassatge i vistes al Pirineu. L'estada comença amb un massatge relaxant en parella amb olis essencials i accés lliure al Bliss Spa, un espai perfecte per desconnectar.

El sopar romàntic, il·luminat per espelmes, ofereix un menú especial que combina la tradició catalana amb un toc modern. Però la sorpresa no acaba aquí: en tornar a l'habitació, us espera un bany de flors amb cava, maduixes i un kit de viatge Shunga.

Al matí, l'esmorzar arriba a l'habitació per tancar l'escapada amb el millor sabor de boca. Podreu gaudir d'un deliciós esmorzar al vostre ritme, en la intimitat de la vostra habitació, amb tot el confort que mereixeu. El preu del paquet complet parteix des de 295 € per persona, oferint una experiència única i exclusiva per a vosaltres.

Per a qui vulgui una opció més senzilla, l'hotel ofereix una altra alternativa: una cena romàntica amb bany de flors, allotjament i esmorzar, a més d'accés privat al Bliss Spa. Els preus varien segons la categoria de l'habitació, des de 412,50 € a la deluxe fins a 492,50 € a la suite amb xemeneia (preu per a dues persones).

Un poble amb història i encant

Calders és un municipi amb un ric patrimoni històric i un entorn natural privilegiat. El seu castell, del segle XI, s'alça sobre un turó a 471 metres d'altitud, oferint unes vistes impressionants de la riera de Calders. Al centre del poble, l'església de Sant Vicenç és un punt de referència, amb la seva arquitectura típica catalana.

Als afores es troba la Colònia Jorba, una antiga colònia industrial del segle XIX que reflecteix el passat tèxtil de la zona. Per als amants de la història, el dolmen de Sant Amanç és una mostra de la presència prehistòrica al territori. A més, als voltants hi ha masies tradicionals i rutes de senderisme perfectes per explorar la natura.

Situat al centre de Catalunya, Calders és una destinació accessible des de ciutats com Barcelona o Vic. La seva tranquil·litat, la seva impressionant bellesa i el seu ambient, el converteixen en un lloc ideal per a una escapada romàntica, combinant descans, gastronomia i història en un mateix viatge.